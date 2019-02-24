Верный своему стилю портной. Почему у Сарри не получается в «Челси»?

Когда у Маурицио Сарри спросили, является ли данный этап самым сложным в его карьере, он покачал головой и ответил: «Нет, абсолютно нет».

«Я сталкивался с огромным количеством проблем в прошлом. Особенно, когда работал во втором и третьем по силе итальянских дивизионах», — добавил тренер.

Отсутствие терпения и внезапная угроза увольнения не являются чем-то диковинным для тех, кто работал в итальянском футболе. По крайней мере, современные условия, блеск АПЛ и гарантированная заработная плата делают работу в «Челси» куда более комфортной, чем унылое пребывание в «Вальдеме», «Перудже», «Ареццо», «Сорренто», «Вероне» и других клубах.

Люди очень быстро забыли о том, что Сарри впервые попробовал топ-футбол на вкус только в 2015 году.

К тому времени он тренировал уже почти 20 лет. Учитывая тот стиль футбола, который он привил «Эмполи» и «Наполи», возникает вопрос — почему никто не поверил в Сарри раньше?

Владельцам клубов, которые увольняли Сарри то после 17 матчей, то после 22 поединков, затем, когда тренер преуспел, приходилось находить для себя оправдания перед СМИ. Один из бывших сотрудников Сарри Пьеро Бенчини сказал о тренере следующее: «Ему никак не удавалось найти подходящую для себя среду».

Так происходило до тех пор, пока Сарри не встретился с Фабрицио Корси, президентом «Эмполи», который верил в тренера даже тогда, команда одержала свою первую победу только в десятом матче, набрав в девяти матчах лишь 3 очка.

Сейчас вопрос заключается в том, будет ли владелец «Челси» Роман Абрамович относится к Сарри с тем же пониманием, что и Корси? Или же он поддастся искушению, как и многие другие бывшие работодатели Сарри, которые преждевременно расставались с тренером?

На данный момент Сарри вывел «Челси» в финал Кубка лиги, в 1/8 финала Лиги Европы, а также по ходу сезона обыгрывал «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Если не учитывать матч за Суперкубок, итальянский тренер начал сезон с шести побед подряд, а первое поражение «синие» потерпели лишь в конце ноября.

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

Ранее по ходу своей карьеры Сарри обычно плохо начинал сезон, но здесь он сразу взялся за дело (по крайней мере, с точки зрения результатов) — подобное удавалось ему только в двух предыдущих сезонах в «Наполи». И это было неожиданно по ряду причин.

Все лето у «Челси» шли переговоры с Сарри, а также продолжались переговоры о прекращении сотрудничества с Антонио Конте, который даже начал с командой предсезонку. Драгоценный период времени, когда можно было узнать своих игроков и посвятить их в свои идеи, был упущен Сарри.

Когда он присоединился к «Челси», команде следовало отправляться в австралийский тур, а по возвращении — готовится к матчу за Суперкубок Англии. Чемпионат мира сократил и без того урезанный для Сарри предсезонный период — несколько игроков (прежде всего, из сборных Бразилии, Бельгии и Франции) присоединились к команде позже, чем обычно.

Вряд ли это является идеальной ситуацией для человека, который хочет научить футболистов утонченному стилю игры, и что не менее важно — диаметрально противоположному тому, к чему привык «Челси» не только при Конте, но и при Жозе Моуринью.

Ситуацию усложняло еще и то, что команду покинул лучший вратарь ЧМ-2018 Тибо Куртуа, который отправился в «Реал». А в распоряжении Сарри оказался Кепа Аррисабалага, которому только предстояло адаптироваться в команде, да еще и на одной из ключевых в построении команды ролей для Сарри.

Неопределенность с будущим игроков атаки Эдена Азара, Виллиана и Педро, которые находятся на той стадии, когда необходимо принимать решение по контрактам, обнажила пару вещей.

Эден Азар twitter.com/chelseafc

Во-первых, это возможность капитального ремонта основной команды летом, которая исчезла в пятницу, когда ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков в два ближайших трансферных окна. Клуб уже подал апелляцию на это решение.

Во-вторых, это брешь на позиции спортивного директора, которую «Челси» не заполнил с тех пор, как клуб покинул Майкл Эменало. Также стоит принять во внимание и другие факторы — такие, как срыв планов по реконструкции «Стэмфорд Бридж», и вы, возможно, поймете, что это непростая работа для тех, кому нужно время и долгосрочная перспектива. Трудно избежать ощущения, что «Челси» лег в дрейф.

Сравните это с ситуацией Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Клуб еще до его прихода закладывал основу для работы испанца. И разница очевидна.

Подписание полузащитника Жоржиньо, а также спустя полгода — нападающего Гонсало Игуаина, которого можно было взять еще летом, хоть и на менее выгодных условиях — этого недостаточно для того, чтобы воплотить в жизнь стиль Сарри.

Жоржиньо уже был списан как слишком медлительный для английского футбола. Остановите его — и вы остановите «Челси». Но 27-летний игрок сборной Италии, который перешел бы в «Ман Сити», если бы Сарри не оказался в «Челси», преуспел в «Наполи» в том числе, потому что в Италии команда лучше двигалась рядом с ним. Там была более многогранная команда, которая заставляла соперников тратить больше времени на размышления, что делать, и соответственно предоставляла больше времени и пространства для Жоржиньо.

Жоржиньо в матче с «МЮ» twitter.com/chelseafc

«Челси», возможно, помогло бы подписание еще одного полузащитника с хорошим пасом (был, например, интерес к Леандро Паредесу, который зимой перешел из «Зенита» в ПСЖ), а также любая попытка подписать защитников, чтобы заменить тех, которые были куплены под Конте.

Те, кто кричит о том, что Каллум Хадсон-Одои должен больше играть, должны спросить себя — получил бы 18-летний вингер больше времени под руководством предшественников Сарри?

Как и в случае с «Ман Сити», на «Челси» оказывается серьезное давление со стороны болельщиков и СМИ в вопросе заигрывания молодежи. Но в составе «Сити» игрок молодежной сборной Англии Фил Фоден провел только на два матча больше, чем Хадсон-Одои. И ни один из них не попадал в стартовый состав своих команд в матчах АПЛ.

Сарри допустил ошибки, это очевидно. Стиль, в котором команда потерпела последние поражения, сомнения тренера в мотивации игроков и отсутствие фантазии у того, кто должен сыпать идеями, вызвали в клубе волнения.

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

Сарри не похож на итальянских тренеров, которые работали в «Челси» ранее. Конте и Карло Анчелотти — портные, которые готовы порезать свою одежду, но у Сарри есть стиль, и он не пойдет ни на какой компромисс.

В этом смысле он похож на Гвардиолу, которому понадобился год, чтобы донести свои идеи и выяснить, на каких игроков он может положиться, чтобы воплотить в жизнь свою философию, а какие позиции нужно усилить трансферами.

Пеп Гвардиола independent.co.uk

Когда ваша команда играет в четырех турнирах, а также не отдыхает зимой, у вас есть мало времени для работы над чем-то, кроме восстановления и подготовки плана на игру со следующим соперником. В первом сезоне Гвардиолы «Ман Сити» финишировал в АПЛ только четвертым.

Юрген Клопп привел команду к восьмому, а затем дважды к четвертому местам, прежде чем сформировать команду, которую хотел видеть, а также добиться участия в чемпионской гонке в этом сезоне.

Но и Гвардиола, и Клопп могли, по крайней мере, указать на свои предыдущие успехи, чтобы выиграть для себя время. У бывшего банкира Сарри нет ни хорошей кредитной линии, которой можно было бы воспользоваться, ни ощутимого прогресса, который мог бы охладить жар стула, на котором он сейчас сидит.

Немногие фанаты верят в то, что «Челси» сможет выиграть Кубок английской лиги. Вместо этого они боятся еще одного унижения со стороны «Сити».

Но даже если «Челси» проиграет в этом матче, то для команды еще не все потеряно. Место в четверке находится всего на расстоянии одного очка, да и Лига Европы остается турниром, при помощи которого можно выйти в Лигу чемпионов.

Но поражение продемонстрирует то, насколько доверяет Сарри руководство «Челси». 0