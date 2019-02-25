Бунт Кепы стал символом краха Сарри в «Челси»

Лондонский «Челси» уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, который прошел на «Уэмбли». В основное время матча и в овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга. Победитель определился в серии пенальти. Удача была на стороне команды Хосепа Гвардиолы. Победный гол записал на свое имя Рахим Стерлинг.

От героя до злодея

Автор The Guardian Дэниэл Тейлор считает, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага мог остаться героем матча, если бы удачно действовал в серии пенальти.

«Кто хотел бы оказаться на месте Кепы Аррисабалаги, в тот момент, когда был нанесен последний удар по мячу? Рахим Стерлинг отправился в свой победный забег, трофей вернулся во владение "Манчестер Сити", а у Пепа Гвардиолы был еще один кубок в коллекции. Однако это была лишь часть истории, в другой участвовали Маурицио Сарри, его упрямый вратарь, и публичное шоу неповиновения, которое может заметно ускорить процесс смены тренера в "Челси".

Это был замечательный и неортодоксальный финал, с учетом неудачных попыток Сарри заменить Аррисабалагу как раз перед тем, как игра перешла к серии пенальти. Аррисабалага дважды терпел поражение в дополнительное время, и Сарри хотел поставить на Вилли Кабальеро, вратаяю, который отразил три пенальти играя за "Сити", когда они выиграли этот же турнир в 2016 году, одержав победу в серии пенальти против "Ливерпуля".

У Аррисабалаги явно были другие идеи, он показывал, что он в хорошей форме, давал понять, что у него нет намерения уходить, что едва не заставило Сарри взорваться от злости на боковой линии. Кабальеро, специалист по пенальти, уже переоделся и был готов выйти на поле, но Аррисабалаге было все равно. Это был зрелищный поединок — и отказ Аррисабалаги моргнуть означал, что он навсегда останется героем или злодеем этой серии пенальти.

К его чести, вратарь сумел взять пенальти Лероя Сане. Не то чтобы это имело значение, в конечном счете, когда он также позволил удару Серхио Агуэро пройти под своим телом, а перед этим устроил какую-то глупость в стиле Брюса Гроббелара, чтобы смутить бомбардира. Удары Илкая Гюндогана и Бернардо Силвы он тоже не взял».

Руки прочь от Кепы!

Колумнист Daily Mail Джейми Реднапп призывает не наказывать голкипер «Челси» за его демарш, считает, что лондонский клуб лишь навредит себе.

«Не заблуждайтесь, вратарь "Челси" продемонстрировал полное неуважение к своему тренеру на "Уэмбли", отказавшись от замены.

Не имеет значения, была ли это замена из-за травмы или потому, что Маурицио Сарри хотел, чтобы эксперт по пенальти Вилли Кабальеро стоял в этой серии. Решение тренера является окончательным.

Когда загорается ваш номер, вы должны идти. Что должна была сделать скамейка "Челси" ... насильно вытащить его с поля? Он уделал Сарри как Кепа.

Вы должны подумать и о Кабальеро. Сарри сказал ему, что он выйдет, и тот старался мысленно подготовиться к серии пенальти.

Кепа даже не смог оправдать себя, став героем, усугубив положение после того, как позволил слабому удару Серхио Агуэро проскользнуть под ним.

Это была ужасная, неловкая ситуация для всех участников. В сотнях игр, в которые я играл или смотрел, я никогда не видел ничего подобного — и я надеюсь, что это никогда не повторится.

Мы сидели в студии "Уэмбли" и смотрели на это сквозь пальцы. Сидя рядом с Джоном Терри, я подумал, что он никогда бы такого не потерпел.

Теперь будет полно призывов убрать Kepу из состава, оштафовать его и так далее. Но если "Челси" сейчас обрушится на него, они выстрелят себе в ногу.

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Каждый в клубе должен как можно быстрее оставить это в прошлом. "Челси" ведет напряженную борьбу за место в четверке и встретится с "Тоттенхэмом" на "Стэмфорд Бридж" уже в среду.

Они просто не могут позволить себе подойти к этому матчу и остальной части сезона — без их лучшего вратаря.

Я не могу себе представить, что клуб захочет отказаться от него всего через шесть месяцев после того, как они потратили рекордные 71,6 миллиона фунтов стерлингов, чтобы подписать ег.

Кепа не должен быть обвинен в этом инциденте. Он не делал этого сознательно, чтобы опозорить своего босса.

Помните, это молодой человек в своем первом финале в составе своего нового клуба. Его действия продемонстрировали его решимость завершить работу после того, как он не дал отличиться "Манчестер Сити", который забил ошеломляющие 127 голов во всех соревнованиях в этом сезоне.

Если это и будет конец для Сарри, не этот финал станет причиной его увольнения. Вместо этого обратите внимание на поражение со счетом 0:2 от "Арсенала", 0:4 в Борнмуте или 0:6 от Сити».

Кепа превратил Сарри в шута

Автор The Guardian Барни Рони считает, что неподчинение голкипера симптомом провала тренерской работы Сарри в «Челси».

«Периодически, во время его зимнего растворения на бровке "Челси", в Маурицио Сарри было что-то от одетого в спортивный костюм Короля Лира, шагающего по очерченному мелом квадрату, растрепанного всеми ветрами, бушующего от неблагодарности и неподчинении. К концу финала Кубка лиги он превратился во что-то еще, что-то окончательное: он стал шутом.

Бедный Сарри. В течение предыдущих полутора часов его игроки создавали впечатление игры за своего тренера, чувство единства. Во второй половине этой игры без очков "Челси" был лучше, появилось ощущение, что их игра начала прорезаться.

В концовке экстра-тайма эта химера растворилась. По сути, Кепа Аррисабалага отказался выходить с поля. Он был заменен тренером. А потом не был. Это была замена, которая стала незаменимой, замена, которая была отклонена взмахом вратарской перчатки.

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Трижды Сарри подошел к боковой линии и дал понять, что его вратарь должен уйти. Рядом с ним неуклюже стоял Вилли Кабальеро, глядя на свои ноги, оказавшийся между своим свирепым тренером и 23-летним вратарем, который отказался подчиниться своему командиру.

Наблюдая за этим, невозможно было не испытать чувство неловкости. В возрасте до 12 лет Кепа был бы уведен с поля рефери или его мамой. В "Челси" он остался на поле, самый дорогой вратарь в мире под руководством тренера, чей стул раскачивается. Чем все это закончится?».

«Сити» выиграл первый трофей сезона

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что «Сити» может замахнуться на борьбу за четыре трофея в сезоне.

«Как отреагирует руководство "Челси"? Сарри уже близок к увольнению и оно могло бы случиться после унизительного поражения от "Сити" — что-то похожее на 0:6 в Премьер-лиге, но вместо этого "Челси" получил унижение другого рода.

Похоже, это происшествие выявляет отсутствие уважения между игроками или, по крайней мере, одним игроком, а также отсутствие боязни последствий после такого пренебрежения тренерским авторитетом, что может оказаться фатальным. Сарри сказал, что это недоразумение, но это не смыло дурной привкус.

Победа "Сити" также означает, что это был первый трофей "МанСити" в этом сезоне, и они продолжают бороться за победу в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Их единственное беспокойство — травмы мышц Фернандиньо и Эмерика Лапорта, а также накопившаяся усталость после этого нервного финала.

"Челси" был так хорошо организован, как позже признал Пеп Гвардиола, но из-за Аррисабалаги все закончилось полным бардаком. Двумя лучшими игроками на поле были Эден Аазар и Н'Голо Канте, и Сарри показал, что, наконец, наконец-то у него может появиться и План Б». 0