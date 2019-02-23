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    Возвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?

    Норвежский специалист успешно вернулся в команду

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    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер вернул не только доверие, но и нашел способ перестроить загнивающий клуб, пишет журналист FourFourTwo Деклан Уоррингтон.
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    Фанаты «Ливерпуля», несомненно, не хотели бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» так быстро вернул уверенность, которая мимолетно ускользнула от него лишь в недавнем матче против «Пари Сен-Жермен».

    Всем известно, что в «Челси» наступил кризис, и все же победа «красных дьяволов» над «синими» со счетом 2:0 на «Стэмфорд Бридж» снова продемонстрировала, насколько важны личностные качества Уле Гуннара Сульшера. Подобного не было со времен ухода сэра Алекса Фергюсона почти шесть лет назад.

    Даже несмотря на регулярные успехи Фергюсона и превращение «Манчестер Юнайтед» в один из ведущих мировых клубов, именно атакующие традиции и ставка на воспитанников академии больше всего определяли наследие шотландского специалиста.

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    • Пагубное правление Жозе Моуринью, Луи ван Гала и (в меньшей степени) Дэвида Мойеса привело к упадку. Однако Сульшер каким-то образом восстановил черты былого клуба всего за два месяца.

    Команда, которая встретится с «Ливерпулем» 24 февраля, будет уже не тем «Манчестер Юнайтед», с которым «красные» сталкивались в последние годы. Однозначно манкунианцы будут отличаться от коллектива, который в декабре проиграл на «Энфилде» 1:3.

    Содержательный стиль

    Сейчас слишком просто вспоминать величайшие команды Фергюсона, особенно в плане их беспощадной атаки. За два скучных года, когда сначала ван Гал, а затем Моуринью прививали необъяснимо строгий, заезженный футбол, «Юнайтед» утратил футбольную идентичность.

    Возможно, большая осторожность позволила бы манкунианцам добиться лучшего результата в первой игре с «Пари Сен-Жермен», но как же приятно было видеть, как вингеры «красных дьяволов» своим атакующим темпом растягивают оборону соперника. Времена, когда это принималось за данность, возвращаются.

    Фланговые защитники вновь подключаются к атакам, действуют интенсивно, пытаются комбинировать на чужой половине поля. «Манчестер Юнайтед» больше не боится рисковать.

    Футболисты, подавленные руководством Мойеса, ван Гала и Моуринью, ничего не сделали для того, чтобы наставники избежали увольнений, а в последнем случае, вероятно, еще и поспособствовали этому.

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    • Мало кто сомневается, что напряженные отношения португальца с Полем Погба и Антони Марсьялем, а также неопределенность относительно их будущего, поспособствовали уходу Моуринью. В этом конфликте Эд Вудворд выбрал свою сторону, и поступил мудро.

    Этот клуб не раз сталкивался с большими личностями, диктующими свои условия в раздевалке. Тот же Фергюсон в течение двух лет надзирал за продажей Дэвида Бекхэма и контролировал ситуацию с расторжением контракта Роя Кина. Оба добились с «Юнайтед» гораздо большего и были более заметными фигурами, чем Погба и Марсьяль. Даже Криштиану Роналду, жаждущий перехода в «Реал» в 2008 году, был вынужден остаться в клубе еще на сезон, а все потому, что наставник был королем.

    Гари Невилл, никогда не стеснявшийся высказывать мнение о своем бывшем клубе, столь же открыто высказался о восхищении работой Сульшера, который за последние годы тоже нередко критиковал «Манчестер Юнайтед». Его самое интересное обвинение заключалось в том, что манкунианцы «потеряли всю систему ценностей, на которой строился клуб» с того момента, как последовало увольнение Мойеса.

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    • «Манчестер Юнайтед» поддался тому же подходу, что и многие другие клубы, нанимающие и увольняющие тренеров в надежде добиться немедленных результатов. Вместо этого нужно было решать проблемы, которые накопились к моменту назначения Сульшера.

    Может случиться так, что Сульшер не останется в команде по завершении сезона, или его заменят аналогичным образом, если отношения с игроками ухудшаться. Однако такой сценарий кажется маловероятным. Гармония, которую он сотворил, пока кажется очень устойчивой.

    Знакомые лица

    Еще одно преимущество Сульшера перед Моуринью заключается в том, что он не испытывает такого же давления по поводу включения Ромелу Лукаку в стартовый состав. Это не норвежец требовал подписать форварда за невероятные 75 миллионов фунтов. Были и другие решение, которые подчеркнули контрастирующие подходы нынешнего наставника и предыдущего.

    Например, возвращение Майка Фелана, человека, близкого к Фергюсону, добавило ценной мудрости и опыта тренерскому штабу. Кроме того, норвежец избавился от Маруана Феллайни — ключевой фигуры для Моуринью, которая, впрочем, ограничивала потенциал «Юнайтед».

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    • Перевод Маркуса Рашфорда в центр, куда он давно так хотел, и его последующее превращение в одного из лидеров команды, тоже достойно восхищения и внимания. Если он и Джесси Лингард будут регулярно играть за «Юнайтед», то клуб в их лице получит сразу двоих атакующих игроков, которые напрямую связаны с традициями «красных дьяволов».

    С момента ухода Фергюсона на пенсию, точнее с того момента, как Эд Вудворд сменил Дэвида Гилла, клуб санкционировал трансферы Даррена Флетчера, Джонни Эванса, Дэнни Уэлбека, Тома Клеверли и Уэйна Руни. «Манчестер Юнайтед» удерживал этих стареющих футболистов в связи с их ценностью для раздевалки и умением поднять клубный дух. Из этих пяти только Руни, к тому моменту капитан и самый возрастной игрок первой команды, не был воспитанником «красных дьяволов».

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    • Даже завершивший карьеру Райан Гиггз, один из лучших игроков «Юнайтед», покинул тренерский штаб, когда Моуринью пришел на смену ван Галу, оставив клуб без связи с прошлым. На «Олд Траффорд» это многое значит.

    Так же как Рашфорд и Лингард, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Эрик Байи составляют основу группы молодых талантов, способных стать долгосрочным фундаментом «Манчестер Юнайтед», как когда-то это сделали Руни и Сульшер. Со временем это может помочь клубу вернуть былую славу. 0

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