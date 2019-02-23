Возвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?

Фанаты «Ливерпуля», несомненно, не хотели бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» так быстро вернул уверенность, которая мимолетно ускользнула от него лишь в недавнем матче против «Пари Сен-Жермен».

Всем известно, что в «Челси» наступил кризис, и все же победа «красных дьяволов» над «синими» со счетом 2:0 на «Стэмфорд Бридж» снова продемонстрировала, насколько важны личностные качества Уле Гуннара Сульшера. Подобного не было со времен ухода сэра Алекса Фергюсона почти шесть лет назад.

Даже несмотря на регулярные успехи Фергюсона и превращение «Манчестер Юнайтед» в один из ведущих мировых клубов, именно атакующие традиции и ставка на воспитанников академии больше всего определяли наследие шотландского специалиста.

Пагубное правление Жозе Моуринью, Луи ван Гала и (в меньшей степени) Дэвида Мойеса привело к упадку. Однако Сульшер каким-то образом восстановил черты былого клуба всего за два месяца.

Команда, которая встретится с «Ливерпулем» 24 февраля, будет уже не тем «Манчестер Юнайтед», с которым «красные» сталкивались в последние годы. Однозначно манкунианцы будут отличаться от коллектива, который в декабре проиграл на «Энфилде» 1:3.

Содержательный стиль

Сейчас слишком просто вспоминать величайшие команды Фергюсона, особенно в плане их беспощадной атаки. За два скучных года, когда сначала ван Гал, а затем Моуринью прививали необъяснимо строгий, заезженный футбол, «Юнайтед» утратил футбольную идентичность.

Возможно, большая осторожность позволила бы манкунианцам добиться лучшего результата в первой игре с «Пари Сен-Жермен», но как же приятно было видеть, как вингеры «красных дьяволов» своим атакующим темпом растягивают оборону соперника. Времена, когда это принималось за данность, возвращаются.

Фланговые защитники вновь подключаются к атакам, действуют интенсивно, пытаются комбинировать на чужой половине поля. «Манчестер Юнайтед» больше не боится рисковать.

Футболисты, подавленные руководством Мойеса, ван Гала и Моуринью, ничего не сделали для того, чтобы наставники избежали увольнений, а в последнем случае, вероятно, еще и поспособствовали этому.

Мало кто сомневается, что напряженные отношения португальца с Полем Погба и Антони Марсьялем, а также неопределенность относительно их будущего, поспособствовали уходу Моуринью. В этом конфликте Эд Вудворд выбрал свою сторону, и поступил мудро.

Этот клуб не раз сталкивался с большими личностями, диктующими свои условия в раздевалке. Тот же Фергюсон в течение двух лет надзирал за продажей Дэвида Бекхэма и контролировал ситуацию с расторжением контракта Роя Кина. Оба добились с «Юнайтед» гораздо большего и были более заметными фигурами, чем Погба и Марсьяль. Даже Криштиану Роналду, жаждущий перехода в «Реал» в 2008 году, был вынужден остаться в клубе еще на сезон, а все потому, что наставник был королем.

Гари Невилл, никогда не стеснявшийся высказывать мнение о своем бывшем клубе, столь же открыто высказался о восхищении работой Сульшера, который за последние годы тоже нередко критиковал «Манчестер Юнайтед». Его самое интересное обвинение заключалось в том, что манкунианцы «потеряли всю систему ценностей, на которой строился клуб» с того момента, как последовало увольнение Мойеса.

«Манчестер Юнайтед» поддался тому же подходу, что и многие другие клубы, нанимающие и увольняющие тренеров в надежде добиться немедленных результатов. Вместо этого нужно было решать проблемы, которые накопились к моменту назначения Сульшера.

Может случиться так, что Сульшер не останется в команде по завершении сезона, или его заменят аналогичным образом, если отношения с игроками ухудшаться. Однако такой сценарий кажется маловероятным. Гармония, которую он сотворил, пока кажется очень устойчивой.

Знакомые лица

Еще одно преимущество Сульшера перед Моуринью заключается в том, что он не испытывает такого же давления по поводу включения Ромелу Лукаку в стартовый состав. Это не норвежец требовал подписать форварда за невероятные 75 миллионов фунтов. Были и другие решение, которые подчеркнули контрастирующие подходы нынешнего наставника и предыдущего.

Например, возвращение Майка Фелана, человека, близкого к Фергюсону, добавило ценной мудрости и опыта тренерскому штабу. Кроме того, норвежец избавился от Маруана Феллайни — ключевой фигуры для Моуринью, которая, впрочем, ограничивала потенциал «Юнайтед».

Перевод Маркуса Рашфорда в центр, куда он давно так хотел, и его последующее превращение в одного из лидеров команды, тоже достойно восхищения и внимания. Если он и Джесси Лингард будут регулярно играть за «Юнайтед», то клуб в их лице получит сразу двоих атакующих игроков, которые напрямую связаны с традициями «красных дьяволов».

С момента ухода Фергюсона на пенсию, точнее с того момента, как Эд Вудворд сменил Дэвида Гилла, клуб санкционировал трансферы Даррена Флетчера, Джонни Эванса, Дэнни Уэлбека, Тома Клеверли и Уэйна Руни. «Манчестер Юнайтед» удерживал этих стареющих футболистов в связи с их ценностью для раздевалки и умением поднять клубный дух. Из этих пяти только Руни, к тому моменту капитан и самый возрастной игрок первой команды, не был воспитанником «красных дьяволов».

Даже завершивший карьеру Райан Гиггз, один из лучших игроков «Юнайтед», покинул тренерский штаб, когда Моуринью пришел на смену ван Галу, оставив клуб без связи с прошлым. На «Олд Траффорд» это многое значит.

Так же как Рашфорд и Лингард, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Эрик Байи составляют основу группы молодых талантов, способных стать долгосрочным фундаментом «Манчестер Юнайтед», как когда-то это сделали Руни и Сульшер. Со временем это может помочь клубу вернуть былую славу. 0