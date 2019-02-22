Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018

«Зенит» избежал встречи с «Арсеналом»

«Зенит» был близок к тому, чтобы получить в соперники «Арсенал», но получил «Вильярреал», которого больше заботит Примера, пишет автор сайта Sport24.ru Леонид Волотко:

«Сергей Семак был в шаге от того, чтобы уже в 1/8 финала получить самого взрывоопасного соперника — шансы нарваться на "Арсенал" были 1 к 3, но великий Андреас Палоп оставил в корзине шарики с "Зенитом" и "Вильярреалом", а в Лондон отправил "Ренн".

Джорджио Маркетти и Андреас Палоп uefa.com

Унаи Эмери вряд ли расстроился, что лишился поездки в мартовский Петербург, но в первую очередь это хорошая новость для "Зенита" — в плей-офф он снова встретится с клубом из зоны вылета.

Правда, сейчас "Вильярреал" не тот, что был на старте сезона и даже зимой. Команда ожила в Лиссабоне, обыграв "Спортинг" после 10 матчей без побед, а в воскресенье грохнула "Севилью" (3:0), но нужно понимать: их главная цель прямо сейчас — не вылететь из Примеры. Уже в эти выходные клуб потратит кучу сил на "Ванда Метрополитано".

Чтобы подняться выше 18-го места, боссы "Вильярреала" пошли по тактике "Монако": вернули Хавьера Кальеху, которого уволили в декабре, перешли на схему с тремя центральными защитниками и начали побеждать».

Прекрасный жребий для «Краснодара»

Михаил Морозов из Bombardir.ru считает, что шансы «Краснодара» и «Валенсии» равны:

«Испанская "Валенсия" кажется не очень удобной для "Краснодара" командой с ее полузакрытым стилем игры. С другой стороны, сейчас вообще очень тяжело рассуждать на тему, какой именно соперник "Краснодару" вообще удобен — наш клуб одинаково ярко играет и с подобными себе по стилю, и научился вскрывать тех, кто защищается числом. А еще, что очень важно, наконец-то, стал добиваться результата даже когда матч складывается не в его пользу.

Касаемо зрелища, тоже сложно сделать прогноз. Противостояние "Байера" и "Краснодара" уж никак не должно было закончиться нулями после 170 минут игры и всего двумя забитыми мячами по итогу, учитывая атакующий потенциал обоих клубов и их страсть к наступательной игре. Здесь же менее куражная "Валенсия", но непредсказуемости в этой паре все равно хватает. К тому же с испанцами в еврокубках редко когда бывает скучно. Так что это прекрасный жребий, шансы в котором у команд абсолютно равны».

Черышев против «Краснодара»

Автор Bombardir.ru также акцентирует внимание на том, что против «Краснодара» сыграет россиянин Денис Черышев:

«Дополнительный интерес к матчу — приезд нашего футболиста, одного из героев ЧМ-2018, номинанта на лучший гол года по версии ФИФА. У Дениса очень непросто складывается сезон, далеко не все удается на поле, трибуны же "Местальи" лишь нагнетают — изо всех сил освистывают парня. По крайней мере, так было совсем недавно. Черышев старался реагировать спокойно: "Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится".

За одну такую реакцию тон на трибуне обязан был смениться. Тем приятнее, что все наладилось: в отрезке из шести матчей за январь-февраль Черышев набрал пять очков по системе "гол плюс пас" — забил трижды, отдал два голевых паса.

Денис Черышев Marca

В "Краснодаре" Денису будет противостоять Сергей Петров, который оба матча с "Байером" сыграл справа в обороне. В борьбе против Брандта и Бэйли было нелегко, но в целом защитник справился, да еще и в атаку ходил нередко, выполняя хорошие навесы. Борьба двух россиян на фланге будет очень интересной, но едва ли в ней есть фаворит».

Повезло, что избежали «Севилью»

Гоша Чернов из «Спорт-Экспресса» отмечает, что оба российских клуба получили вполне рабочие варианты:

«Испанских команд на этой стадии больше всего. И среди них выбор тоже был широким: вечный фаворит турнира "Севилья", середняк чемпионата Испании "Валенсия" и аутсайдер — "Вильярреал". В этом смысле нашим клубам повезло: андалусийцев точно никто не хотел получить, потому что это и не гранд по сути, но клыкастая команда. "Зенит" уж точно не хотел — виделся с "Севильей" уже шесть раз, хватит пока.

Оба противника нашим клубам по зубам. Нельзя даже сказать, кому будет проще — и "Зенит", и "Краснодар" с одинаковой вероятностью могут пройти дальше. Последнее масштабное противостояние России и Испании закончилось нашим триумфом на чемпионате мира. Время повторить результат».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее. Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге — очень серьезная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире. Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на «Газпром Арене», не имеет.

Сергей Семак ФК Ростов

«Зенит» — фаворит, «Краснодар» — нет

Автор сайта Soccer.ru Александр Чистяков оценивает шансы российских клубов на выход в четвертьфинал:

«Шансы "Зенита": 55% на 45%. "Зенит" должен считаться фаворитом этой пары, учитывая трудности "Вильярреала" в нынешнем сезоне, однако соперника из топ-чемпионата, в каком бы состоянии он ни находился, недооценивать нельзя, тем более с возвращением Кальехи у "желтой субмарины" открылось второе дыхание. Шансы "Зенита" выглядят немного предпочтительнее, но это нужно доказать на поле.

Шансы "Краснодара": 30% на 70%. "Краснодар" не был фаворитом и в противостоянии с "Байером", но это не помешало пройти первый барьер плей-офф. Пожалуй, "Валенсия" еще опаснее, испанские клубы вообще знают толк в еврокубковых баталиях, но и "Краснодар" должен прибавлять с расцветом весны. "Валенсия" — фаворит, но у "быков" нормальные рабочие шансы на собственный успех. Желаем удачи и верим!».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» «Валенсия» — клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьезного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал. Мы рады этому жребию, потому что, только встречаясь с соперниками такого уровня, можем расти, прибавлять в мастерстве как индивидуально, так и как команда в целом.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар»

Личные встречи

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко напоминает о предыдущей встрече «Зенита» с «Вильярреалом», а также о выезде «Валенсии» на Кубань:

«Прошлые столкновения с "Вильярреалом" убили у петербургских любителей футбола море нервных клеток, но приятных эмоций всё же подарили больше, чем негативных. Путь к финалу победного Кубка УЕФА у "Зенита" пролёг в том числе через "Эль Мадригал". После минимальной победы дома (1:0) сине-бело-голубые добились приемлемого счёта в гостях (1:2) и пошли дальше, навстречу первому евротрофею.

«Вильярреал» и «Зенит» встречались в 2008 году ФК «Зенит»

С "Краснодаром" "Валенсия" ещё не пересекалась, но на Кубани уже гостила. Пять с половиной лет назад испанцы играли на одноимённой старой арене, а теперь оценят роскошный "дом" "Краснодара". Увиденное их, безусловно, поразит».

Расклады в других парах

Автор сайта «Футбол на Куличках» Максим Кретов рассматривает другие интересные пары 1/8 финала:

«Что касается других пар 1/8 финала, то киевскому "Динамо" достался лондонский "Челси". Учитывая, что дела у английского клуба на внутренней арене складываются плохо, украинскому коллективу не очень повезло. "Челси" будет предельно мотивирован и обязательно попытается выиграть эту Лигу Европы, чтобы через неё получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Результаты жеребьевки uefa.com

Ещё один фаворит турнира сразится с немецким "Айнтрахтом". Речь идёт о миланском "Интере", который в 1/16 финала уверенно разобрался с австрийским "Рапидом". Команда Лучано Спаллетти очень хочет порадовать своих болельщиков трофеем и Лига Европы — подходящий для этого турнир. "Наполи", у которого не получилось в Лиге чемпионов, встретится с австрийским "Зальцбургом". И здесь не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, команда Карло Анчелотти является фаворитом, но "быки" любят и умеют играть матчи плей-офф, так что легко "Наполи" уж точно не будет.

Испанская "Севилья" с Квинси Промесом будет сражаться с чешской "Славией" и здесь всё кажется очевидным. Те же самые слова можно сказать и про пару "Арсенал" — "Ренн". Французский клуб и так удивил, выбив из турнира испанский "Бетис", так что вновь рассчитывать на своего рода чудо едва ли приходится. Унаи Эмери прекрасно знает победный путь в Лиге Европы и намерен проделать его с "канонирами".

Наконец, "Бенфика" будет соперничать с загребским "Динамо". На бумаге португальский клуб является явным фаворитом, но не будем забывать, что талантливая хорватская команда в групповом этапе Лиги Европы не проиграла ни одного матча». 0