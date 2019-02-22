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    Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал

    Месуту Озилу пора прощаться с лондонским «Арсеналом» в поисках новых вызовов

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    Месут Озил
    Месут Озил
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    Большие клубы до последнего не хотят в полную силу выступать в Лиге Европы, пока не наступают поздние стадии, где начинает светить путевка в Лигу чемпионов через победу на турнире. Некоторые игроки, который выставил на ответный матч с БАТЭ (3:0) Унаи Эмери, не являются фаворитами наставника «Арсенала». Неудивительно, что впервые с 26 декабря в старте оказался Месут Озил. Автор ESPN Ник Миллер пояснил, почему немцу пора покинуть Лондон.
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    Белорусский шанс Озила

    История Озила на «Эмирейтс» до сих пор покрыта тайнами и крайне любопытна. Понять ее могут лишь те, кто знаком с переменчивой природой футбола. Чуть больше года назад немецкий хавбек подписал новый выгодный контракт, но после назначения Эмери вместо Арсена Венгера его статус в команде рухнул.

    Матч с БАТЭ стал очередным шансом Месута — он вышел на поле в старте, да еще и в качестве любимой «десятки» позади Пьера-Эмерика Обамеянга. Тренер воспользовался возможностью еще раз взглянуть на Озила, ведь ему нужна глубина состава. Поражение в Белоруссии — прекрасный повод ждать от своих подопечных прорыва в ответном поединке.

    «Великолепное чувство — вновь оказаться на поле», — написал Озил после матча. В эпоху, когда посты в соцсетях отслеживаются журналистами, его слова не остались без внимания. Игрок соскучился за футболом.

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    • Даже без симпатий тренера Озил все еще популярен у болельщиков. Когда его имя объявили на стадионе перед стартом игры, трибуны радостно зашумели в знак поддержки.

    Как и многие матчи немца за «Арсенал», минувший поединок показал, за что его любят люди. Озил обладает уникальной способностью выделяться на поле своими навыками — техника, видение поля, передачи, удары. Но при этом он любит выпадать из общей картинки и подолгу не влиять на развитие событий. Именно этим он очень расстраивает тренерский штаб.

    Во втором тайме был момент, когда Озил, возможно, логично мог задать вопрос всем вокруг — чем он хуже каждого из партнеров? Месут принял мяч в штрафной БАТЭ и на пятачке, не глядя, выкатил идеальный пас пяткой на Мхитаряна.

    К навыкам немца вопросов нет

    Унаи Эмери не ставит на Озила
    twitter.com/arsenal

    В итоге Мхитарян забить не сумел — мяч отскочил к Джаке, а тот нанес удар выше мимо ворот. Далее Озил отошел на второй план и лишь изретка выблескивал точной и актуальной передачей, но не более того. Очень мало аргументов в пользу того, что Месут способен выступать на более высоком уровне. Он играл нормально, без грубых ошибок, но этого мало, когда тренер не уверен в тебе и дает шанс проявить себя на все сто процентов.

    «Мое последние Озилу — продолжать в том же духе. Сегодня я видел его таким, каким он должен быть. Впереди много матчей, поэтому мы порой нуждаемся в таком футболисте. Его перепасовки с партнерами хороши. Для нас это позитивный момент», — заявил Эмери.

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    • Эти слова можно понимать между строк. На первый взгляд все нормально, но остается ощущение, что это лишь утешительная похвала. Проще говоря, Эмери сказал, что Озил нужен клубу только для ротации.

    Это может быть нормой, если речь не идет о самом высокооплачиваемом и наиболее талантливым футболисте команды.

    Ситуация не изменится

    Озил — редкий гость основы
    twitter.com/arsenal

    Во всей этой саге тяжесть ситуации ложится на главного тренера «Арсенала». Почему он не дает чемпиону мира больше игрового времени? Однако и Озил должен меняться, понимая скептического отношение Эмери.

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    • Озил должен быть выдающимся игроком на поле, а не просто хорошим. С БАТЭ этого не произошло, поэтому стоит ожидать, что ситуация для Месута практически не изменится. 0

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