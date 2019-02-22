«Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы

Сердар Азмун
twitter.com/zenit_spb
Питерский «Зенит» первую игру проведет дома против «Вильярреала». а «Краснодар» на выезде встретится с «Валенсией».
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
«Челси» (Англия) — «Динамо» (Киев, Украина)
«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия)
«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия)
«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция)
«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания).
Календарь и таблица Лиги Европы
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. 0