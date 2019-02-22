«Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой прошла жеребьевка

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Питерский «Зенит» первую игру проведет дома против «Вильярреала». а «Краснодар» на выезде встретится с «Валенсией».

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

«Челси» (Англия) — «Динамо» (Киев, Украина)

«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия)

«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия)

«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция)

«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания).

Календарь и таблица Лиги Европы

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. 0