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    «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы

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    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
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    Питерский «Зенит» первую игру проведет дома против «Вильярреала». а «Краснодар» на выезде встретится с «Валенсией».

    Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

    «Челси» (Англия) — «Динамо» (Киев, Украина)
    «Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия)
    «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия)
    «Наполи» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
    «Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия)
    «Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия)
    «Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция)
    «Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. 0

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