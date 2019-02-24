«Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул

Гол нападающего Гарри Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в матче чемпионата Англии против «Бернли». Крис Вуд вывел «Бернли» вперед в первом тайме, однако после перерыва Кейн точным ударом восстановил равновесие в счете. Ближе к концу матча «Бернли» снова повел, а «шпоры» уже не успели отыграться.

Больше не претенденты на титул

Автор The Guardian Пол Уилсон считает, что лондонский клуб выбыл из борьбы за титул.

«Возможно, Маурисио Почеттино следовало поостеречься описывать эту игру как "финал кубка" для своих игроков, ведь все знают, что "Тоттенхэм" редко задерживается надолго в кубках. Поражение от более целеустремленного "Бёрнли" должно теперь положить конец разговорам о том, что в гонке за титулом принимают участие три команды. Наставник "шпор" все равно что признался в этом, срывая злость на рефери после финального свистка, и, вероятно, столкнется с санкциями со стороны ФА.

"Шпоры" не были похожи на претендентов на титул: они не могли превратить свое 70-процентное владение мячом в опасные моменты и действовали вяло, когда им нужно было сломить линии обороны "Бернли". Гарри Кейн забил, но хозяева, даже имея меньше моментов, провели концовку лучше и заслуженно победили благодаря голам Криса Вуда и Эшли Барнса.

Почеттино заявил, что его ссора с Майком Дином была просто всплеском эмоций из-за неутешительного результата, и сказал, что намерен извиниться перед судьей».

Почеттино уже не верит в успех

Автор The Telegraph Майк Уолли отмечает, что наставник «Тоттенхэма» уже не слишком верит в возможность завоевать титул.

«В конце концов, терпение Маурисио Почеттино лопнуло. Тренер "Тоттенхэма", разъяренный тем, что его команда была повержена на "Терф Мур", набросился на Майка Дина в центре поля.

Разговор был жарким, и к нему присоединился и тренерский штаб клуба. Тем не менее, хотя он выплеснул свой гнев на рефери, настоящее разочарование Почеттино было вызвано тем, что его шансы на завоевание титула Премьер-лиги ускользают из рук.

Если бы "Тоттенхэм" выиграл на "Терф Мур", он бы отставал всего на два очка от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", хотя и сыграли больше игр, чем последний, но разговоры о борьбе за титул лишь стали бы громче.

Казалось, можно было рассчитывать на победу победу, когда спустя 20 минут после начала второго тайма Гарри Кейн отметил свое возвращение на поле после травмы, забив свой 21-й гол в сезоне и сравняв счет, открытый Крисома Вудом.

Это произошло из-за сомнительного решения в пользу гостей: Дэнни Роуз быстро вбросил мяч из аута расстоянии пять ярдов от того места, где мяч вышел из игры, что позволило ему перебросить голову центрального защитника "Бернли" Бена Ми.

Развязка матча поразила тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, наблюдавшего с трибун, но он был не единственным тренером национальных команд, который получил пищу для размышлений. Наставник сборной Австрии Франко Фода увидел, как Эшли Барнс замкнул кросс Иоганна Берга Гудмундсона за семь минут до конца матча, чтобы выиграть игру.

Барнс, забивший четвертый матч подряд, может выступать за Австрию благодаря своей бабушке. Его гол может быть столь же важен для его международной карьеры, как и для Почеттино, который показал, что его вера в возможность "Тоттенхэма" побороться за титул иссякла».

Кейн вернулся — и забил

Автор Daily Mail Доминик Кинг празднует возвращение на поле нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Если его появление в заявке команды и было сюрпризом, то видеть его имя на табло точно не стало шоком.

Травма голеностопа, которую Гарри Кейн получил в конце проигранного "Тоттенхэмом" матча с "Манчестер Юнайтед" (0:1) в январе предполагала, что он не будет играть до начала марта, как минимум. Мы все оказались обмануты.

У Кейна есть привычка игнорировать медицинские диагнозы, и как только он вернулся к полноценным тренировкам, не было шансов, что Маурисио Почеттино сможет удержать его на скамейке. Не сейчас. Не с такими высокими ставками.

"Тоттенхэм" проявил невероятную настойчивость, продолжая претендовать на титул во время отсутствия их талисмана, и Почеттино имеет все основания помечать о воплощении своей мечты в последние месяцы с возвращением Кейна в строй.

Итак, вот он, в оживленный день в предгорьях Восточного Ланкашира, был готов начать наступление на позиции "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Дополнительной мотивацией служит то, что он борется с Серхио Агуэро и Мохамедом Салахом за "Золотую бутсу".

Не стоит недооценивать то, насколько сильно он хочет оба приза. Почеттино однажды описал Кейна как "убийцу", подобного великому аргентинцу Габриэлю Батистуте, целеустремленного нападающего, который, несмотря ни на что, хочет голов и побед».

Мечты «Тоттенхэма» о титуле развалились на «Терф Мур»

Автор ESPN Ник Эймс объясняет, чем были вызваны эмоции главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с «Бернли»,

«Все давление, все ожидания, которые он возложил на эту игру, сокрушили Маурисио Почеттино на минуту. Он описывал визит "Тоттенхэма" на "Терф Мур" как "финал кубка", и теперь, проиграв, дал волю эмоциям.

Когда команды покинули поле после того, как "Бернли" обыграл "шпоры" со счетом 2:1, он подошел к рефери Майку Дину — который назначил спорный угловой, приведший к первому голу хозяев, но, по правде говоря, сыграл незначительную роль в исходе матча — и противостоял ему вполне недвусмысленно. Его лицо было в нескольких дюймах от лица Дина, пальцы веером. Почеттино сказал все, что хотел, прежде чем его оттер защитник "Бернли" Фил Бардсли. Такие эмоциональные тирады совершенно не характерны для него, но и такая игра для "шпор" тоже, и Почеттино точно знал, что это значит.

Какая же это была упущенная возможность. На первый взгляд, субботний ланч в Ланкашире выглядел идеально задачей для "Тоттенхэма". Это должен был быть день, когда они выполнили свою работу эффективно и незаметно, решительно заявив о себе, как о главных героях в гонке за титулом. Но они потерпели неудачу, и трудно не думать, что в мае "Терф Мур" будет определен как место, где развалились их мечты о победе в Премьер-лиге.

К тому времени, когда он появился на своей пресс-конференции после матча, Почеттино успокоился. Он знал, что его выплеск эмоций вызван подавленным гневом: разочарованием по поводу собственных ошибок и ошибок своей команды». 0