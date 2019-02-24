ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул

    Реакция спортивных СМИ на выездное поражение «Тоттенхэма» в рамках 27-го тура АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Бернли Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина«Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул Уле Гуннар СульшерВозвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно? Александр ДюковДюков во главе РФС. Популизм или светлое будущее?
  • 00:27
    • «Рома» вырвала победу в матче с «Фрозиноне»
  • 22:17
    • Симеоне извинился за свое поведение в матче с «Ювентусом»
  • 21:24
    • Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира
  • 21:00
    • Дубль Мбаппе помог «Пари Сен-Жермен» обыграть «Ним»
  • 20:10
    • «Барселона» взяла верх над «Севильей», Месси оформил хет-тик
  • 14:45
    • «Манчестер Сити» может получить трансферный бан
  • 19:41
    • Дубль Мехмеди помог «Вольфсбургу» разгромить на выезде «Боруссию» М
    Все новости спорта
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Гол нападающего Гарри Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в матче чемпионата Англии против «Бернли». Крис Вуд вывел «Бернли» вперед в первом тайме, однако после перерыва Кейн точным ударом восстановил равновесие в счете. Ближе к концу матча «Бернли» снова повел, а «шпоры» уже не успели отыграться.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Больше не претенденты на титул

    Автор The Guardian Пол Уилсон считает, что лондонский клуб выбыл из борьбы за титул.

    «Возможно, Маурисио Почеттино следовало поостеречься описывать эту игру как "финал кубка" для своих игроков, ведь все знают, что "Тоттенхэм" редко задерживается надолго в кубках. Поражение от более целеустремленного "Бёрнли" должно теперь положить конец разговорам о том, что в гонке за титулом принимают участие три команды. Наставник "шпор" все равно что признался в этом, срывая злость на рефери после финального свистка, и, вероятно, столкнется с санкциями со стороны ФА.

  • Возвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?
  • Норвежский специалист успешно вернулся в команду
  • Вчера

    • "Шпоры" не были похожи на претендентов на титул: они не могли превратить свое 70-процентное владение мячом в опасные моменты и действовали вяло, когда им нужно было сломить линии обороны "Бернли". Гарри Кейн забил, но хозяева, даже имея меньше моментов, провели концовку лучше и заслуженно победили благодаря голам Криса Вуда и Эшли Барнса.

    Почеттино заявил, что его ссора с Майком Дином была просто всплеском эмоций из-за неутешительного результата, и сказал, что намерен извиниться перед судьей».

    Почеттино уже не верит в успех

    Автор The Telegraph Майк Уолли отмечает, что наставник «Тоттенхэма» уже не слишком верит в возможность завоевать титул.

    «В конце концов, терпение Маурисио Почеттино лопнуло. Тренер "Тоттенхэма", разъяренный тем, что его команда была повержена на "Терф Мур", набросился на Майка Дина в центре поля.

    Разговор был жарким, и к нему присоединился и тренерский штаб клуба. Тем не менее, хотя он выплеснул свой гнев на рефери, настоящее разочарование Почеттино было вызвано тем, что его шансы на завоевание титула Премьер-лиги ускользают из рук.

    Если бы "Тоттенхэм" выиграл на "Терф Мур", он бы отставал всего на два очка от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", хотя и сыграли больше игр, чем последний, но разговоры о борьбе за титул лишь стали бы громче.

  • Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы
  • 22/02/2019

    • Казалось, можно было рассчитывать на победу победу, когда спустя 20 минут после начала второго тайма Гарри Кейн отметил свое возвращение на поле после травмы, забив свой 21-й гол в сезоне и сравняв счет, открытый Крисома Вудом.

    Это произошло из-за сомнительного решения в пользу гостей: Дэнни Роуз быстро вбросил мяч из аута расстоянии пять ярдов от того места, где мяч вышел из игры, что позволило ему перебросить голову центрального защитника "Бернли" Бена Ми.

    Развязка матча поразила тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, наблюдавшего с трибун, но он был не единственным тренером национальных команд, который получил пищу для размышлений. Наставник сборной Австрии Франко Фода увидел, как Эшли Барнс замкнул кросс Иоганна Берга Гудмундсона за семь минут до конца матча, чтобы выиграть игру.

  • Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
  • Месуту Озилу пора прощаться с лондонским «Арсеналом» в поисках новых вызовов
  • 22/02/2019

    • Барнс, забивший четвертый матч подряд, может выступать за Австрию благодаря своей бабушке. Его гол может быть столь же важен для его международной карьеры, как и для Почеттино, который показал, что его вера в возможность "Тоттенхэма" побороться за титул иссякла».

    Кейн вернулся — и забил

    Автор Daily Mail Доминик Кинг празднует возвращение на поле нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    «Если его появление в заявке команды и было сюрпризом, то видеть его имя на табло точно не стало шоком.

  • Этот «Краснодар» просто невероятен
  • СМИ — о выходе «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22/02/2019

    • Травма голеностопа, которую Гарри Кейн получил в конце проигранного "Тоттенхэмом" матча с "Манчестер Юнайтед" (0:1) в январе предполагала, что он не будет играть до начала марта, как минимум. Мы все оказались обмануты.

    У Кейна есть привычка игнорировать медицинские диагнозы, и как только он вернулся к полноценным тренировкам, не было шансов, что Маурисио Почеттино сможет удержать его на скамейке. Не сейчас. Не с такими высокими ставками.

    "Тоттенхэм" проявил невероятную настойчивость, продолжая претендовать на титул во время отсутствия их талисмана, и Почеттино имеет все основания помечать о воплощении своей мечты в последние месяцы с возвращением Кейна в строй.

  • Новый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в ответном матче с «Фенербахче»
  • 22/02/2019

    • Итак, вот он, в оживленный день в предгорьях Восточного Ланкашира, был готов начать наступление на позиции "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Дополнительной мотивацией служит то, что он борется с Серхио Агуэро и Мохамедом Салахом за "Золотую бутсу".

    Не стоит недооценивать то, насколько сильно он хочет оба приза. Почеттино однажды описал Кейна как "убийцу", подобного великому аргентинцу Габриэлю Батистуте, целеустремленного нападающего, который, несмотря ни на что, хочет голов и побед».

    Мечты «Тоттенхэма» о титуле развалились на «Терф Мур»

    Автор ESPN Ник Эймс объясняет, чем были вызваны эмоции главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с «Бернли»,

    «Все давление, все ожидания, которые он возложил на эту игру, сокрушили Маурисио Почеттино на минуту. Он описывал визит "Тоттенхэма" на "Терф Мур" как "финал кубка", и теперь, проиграв, дал волю эмоциям.

  • Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
  • Субъективная оценка британских журналистов
  • 21/02/2019

    • Когда команды покинули поле после того, как "Бернли" обыграл "шпоры" со счетом 2:1, он подошел к рефери Майку Дину — который назначил спорный угловой, приведший к первому голу хозяев, но, по правде говоря, сыграл незначительную роль в исходе матча — и противостоял ему вполне недвусмысленно. Его лицо было в нескольких дюймах от лица Дина, пальцы веером. Почеттино сказал все, что хотел, прежде чем его оттер защитник "Бернли" Фил Бардсли. Такие эмоциональные тирады совершенно не характерны для него, но и такая игра для "шпор" тоже, и Почеттино точно знал, что это значит.

    Какая же это была упущенная возможность. На первый взгляд, субботний ланч в Ланкашире выглядел идеально задачей для "Тоттенхэма". Это должен был быть день, когда они выполнили свою работу эффективно и незаметно, решительно заявив о себе, как о главных героях в гонке за титулом. Но они потерпели неудачу, и трудно не думать, что в мае "Терф Мур" будет определен как место, где развалились их мечты о победе в Премьер-лиге.

  • Глубина состава позволяет «Ман Сити» замахнуться на четыре трофея
  • Команда Гвардиолы в сложнейшем матче Лиги чемпионов обыграла «Шальке»
  • 21/02/2019

    • К тому времени, когда он появился на своей пресс-конференции после матча, Почеттино успокоился. Он знал, что его выплеск эмоций вызван подавленным гневом: разочарованием по поводу собственных ошибок и ошибок своей команды». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса
  • 20/02/2019 в 18:28
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 6.00
  • Сегодня в 17:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Марк-Андре тер Стеген
  • Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
    • 20:00 20/02/2019     Фрагмент матча
  • Этот «Краснодар» просто невероятен
    • 12:10 22/02/2019     Давид де Хеа
  • Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
    • 21:41 21/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Севилья» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» сыграет с «Леванте»Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры 01:020
  • 19:34
    • Хави Мартинес принес «Баварии» победу над «Гертой»
  • 17:44
    • «Барселоне» интересен полузащитник «Атлетико»
  • 17:27
    • «Тоттенхэм» уступил на выезде «Бернли»
    Игроки «Вест Хэма» Футбол АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «Бернли» остановил «Тоттенхэм»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:170
  • Экспресс дня

  • «Бавария» возьмет реванш у «Герты»
  • 4.57
    •
  • 00:49
    • «Атлетик» переиграл «Эйбар»
  • 00:16
    • Дабл-дабл Нуркича помог «Портленду» обыграть «Филадельфию»
  • 23:55
    • «Ницца» потерпела поражение в матче с «Амьеном»
    «Оттава» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля Вчера в 08:590
  • 17:13
    • «Хетафе» обыграл «Райо» и поднялся в топ-4 Примеры
  • 15:56
    • Россия разгромила голландцев на Кубке Легенд
  • 15:43
    • Большунов стал вторым в скиатлоне на ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие