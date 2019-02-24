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    Автобус Карпина пробился в полуфинал Кубка России

    Выход «Ростова» в полуфинал Кубка России — в нашем обзоре прессы

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    «Ростов» — «Краснодар»
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    «Ростов» на своем поле переиграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Под занавес встречи победный мяч забил болгарский полузащитник Ивелин Попов.
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    Скопинцев в стартовый состав не попал

    Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов оценивает, на каких составах решили остановиться наставники команд перед решающим матчем.

    «Если для "Ростова" игра с "быками" была первой официальной в сезоне, то соперник уже преподнес сенсацию, "выбив" "Байер" из плей-офф Лиги Европы. В ответном матче "Краснодар" настолько поразил любителей футбола своей игрой, что команде Мурада Мусаева уже начали пророчить чуть бы не победу в турнире.

    В межсезонье "быки" не стали кардинально менять свой состав. К сложившемуся костяку добавились талантливый швед Кристофер Олссон и главное открытие текущего сезона Дмитрий Скопинцев. Последний — провел в новой команде всего две тренировки и ожидаемо не попал в стартовый состав на матч. Тем не менее, ростовская публика была в восторге от приезда своего любимца. Среди многочисленных плакатов болельщиков были и те, которые посвятили Скопинцеву.

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    • "Краснодар", кстати, своим составом удивил. Прежде всего, тем, что гости вышли на матч основой. "Ростов" же оставил вне заявки Мевлю, а в запасе Попова и Ивана Новосельцева. Таким образом, место в центре защиты неожиданно Арсений Логашов. А вот другой именитый новичок Еременко вышел на поле с первых минут».

    Дебют Мартыновича

    Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов фиксирует знаковое событие — впервые белорусский игрок вышел на поле в российском турнире в новом статусе.

    «А "Краснодар" — первый в России. Первый, кто воспользовался новым лимитом на легионеров. Едва в пятницу исполком РФС утвердил новую трактовку статуса белорусских футболистов, как "быки" уже выпустили Мартыновича в новом статусе, позволив себе по старым правилам лишнего иностранца.

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    • На этом стройность "Краснодара" в четвертьфинале Кубка России заканчивается. Удивительно, что "быки" решили после ответного матче в 1/16 Лиги Европы ограничить ротацию в составе одной заменой — выходом Газинского вместо Олссона. Может, не будь лимита вообще, швед вышел бы с первых минут. А так Мурад Мусаев третий официальный матч в году играет одним и тем же костяком, позволяя себе по одной перестановке. Хватит ли весеннюю часть сезона?»

    Всё по плану, кроме потери Зуева

    Корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин отмечает, что первый тайм обошелся без опасных моментов и интересных событий, если не считать травму игрока «Ростова».

    «Ребята в светлой форме настолько увлеклись контролем мяча и короткой перепасовкой в центре поля, что практически не делали проникающих передач в чужую штрафную площадь. Подопечные Карпина даже не пытались им перечить — катайте, гости дорогие, нас всё устраивает. Так в своё время играла сборная под руководством Олега Романцева — злоупотребляла контролем мяча тогда, когда соперника это устраивало.

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    Минут 25 хозяева дисциплинированно терпели, не совершая значимых вылазок во владения Матвея Сафонова. Ростовчане оборонялись большими силами, выбранная Валерием Карпиным игровая схема предусматривала эшелонированные защитные порядки. Чуть выше трёх центральных защитников (Паршивлюк, Сигурдссон и Хаджикадунич) располагались Логашов, Ерёменко, Гацкан и Чернов. Но большую часть первого тайма глубоко на свою половину поля садилась и атакующая тройка.

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    • Справедливости ради, Зуев и Ионов при первой же возможности совершали атакующие вылазки. Но без массированной поддержки из глубины всё это не несло в себе опасности. На 39-й минуте всё могло измениться, когда Зуев получил шанс вырваться на оперативный простор, а справа под него открывался Ионов. Юрий Газинский, сменивший в основном составе Ольссона, жёстко поймал Александра на бедро и заработал вполне оправданную карточку. К сожалению для ростовчан, Зуев получил в этом столкновении повреждение и продолжить матч не смог».

    В обороне — хорошо, в атаке — не очень

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин критикует игру «Ростова» в атаке, хотя и признает, что она улучшилась после перерыва.

    «Как можно понять, "Ростов" столкнулся с некоторым кадровыми проблемами, но они не помешали ему защищаться достаточно надежно. "Краснодар", по сути, ни разу серьезно не угрожал воротам Песьякова. Но наверняка даже после победы Карпин будет недоволен качеством игры своей команды в атаке. В первом тайме вообще толком не контратаковал. Еременко редко разгонял атаки, а Ионов и Шомуродов не очень здорово искали свободные зоны и не очень успешно цеплялись за мячи.

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    • Допускаю, что свое возмущение Валерий Георгиевич высказал уже перерыве. Ведь во втором тайме мы увидели другой "Ростов". Хозяева прибавили и в скорости, и в желании сыграть больше в атаку. Да, подходы и проникновения в штрафную "Краснодара" были не самыми опасными, но они все-таки были. Инициатива абсолютно точно стала переходить на сторону "ростовчан". Возможно, в это время начала сказываться усталость "Краснодара" после сложного матча в Лиге Европы. Но то, что "Ростов" стал играть лучше, в любом случае факт».

    Красивый гол Попова

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает главному герою матча, забившему единственный гол.

    «Во втором тайме стало веселее, и на 61-й минуте наконец-то был зафиксирован удар в створ. Хотя по картинке сложно было сказать, куда именно летел мяч после удара Шомуродова — в штангу или в ворота. В любом случае Сафонов забить сопернику не дал.

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    • Друг за другом посыпались угловые, которых матчу тоже не хватало. Однако по-настоящему опасных моментов было мало. "Краснодар" проснулся только с выходом Сулейманова (опять он!), который в одном из эпизодов неточно пробил сам, а в другом ассистировал Мартыновичу — защитник пытался ударить через себя. Неудачно.

    В итоге "Краснодар" так и обошелся без ударов в створ, и можно констатировать: выезд в Леверкузен его вымотал. А вот соскучившийся по футболу "Ростов" в концовке все-таки забил: Попов всего через пять минут после выхода на замену сотворил красивый гол, уложив на газон нескольких оппонентов перед точным ударом. Помните такие его голы за "Спартак"? Вопрос риторический. Но уже ясно, зачем этот футболист Карпину. 1:0 — "Ростов" в полуфинале, где встретится с "Локомотивом" или Рубином». 0

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