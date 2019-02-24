Икарди может досрочно завершить сезон

Нападающийможет пропустить оставшиеся матчи сезона из-за проблем с коленом.

Мауро Икарди goal.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Как сообщает Corierre dello Sport, нападающему может потребоваться операция, которая оставит его без футбола до конца текущего сезона.

Боль в колене беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, думает о том, чтобы полностью сосредоточиться на лечении.

7 марта Икарди ждет новое обследование. До этого времени нападающий точно не появится на поле.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Икарди может устроить «Интеру» бойкот. 0