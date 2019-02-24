ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриВерный своему стилю портной. Почему у Сарри не получается в «Челси»?
  • 16:28
    • Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Лестер»
  • 16:14
    • Российские лыжники заняли второе место в мужском командном спринте ЧМ
  • 15:55
    • «Валенсия» упустила победу над «Леганесом»
  • 15:35
    • Икарди может досрочно завершить сезон
  • 13:57
    • Непряева и Белорукова заняли четвертое место в женском командном спринте на ЧМ
    Все новости спорта

    Икарди может досрочно завершить сезон

    Интер Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за проблем с коленом.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает Corierre dello Sport, нападающему может потребоваться операция, которая оставит его без футбола до конца текущего сезона.

    Боль в колене беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, думает о том, чтобы полностью сосредоточиться на лечении.

    7 марта Икарди ждет новое обследование. До этого времени нападающий точно не появится на поле.

  • Икарди снова не попал в заявку «Интера»
  • Читайте по теме

    • Напомним, ранее сообщалось о том, что Икарди может устроить «Интеру» бойкот. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
  • 21/02/2019 в 21:41
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Интер»
  • 1.79
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проиграет ли «Болонья» «Ювентусу» третий раз за сезон?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Пропустит ли «МЮ» на вершину «Ливерпуль»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Канониры» возьмут реванш у «святых»
  • «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина Футбол «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титулРеакция спортивных СМИ на выездное поражение «Тоттенхэма» в рамках 27-го тура АПЛ 02:090
  • 11:34
    • Елисеев занял второе место в гонке преследования на ЧЕ
  • 11:19
    • Тренер «Валенсии» назвал «Краснодар» «не очень авторитетной командой»
  • 11:12
    • Бобровский — третья звезда дня в НХЛ
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Возвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?Норвежский специалист успешно вернулся в команду Вчера в 12:290
  • Экспресс дня

  • «Манчестер Сити» завоюет Кубок лиги
  • 4.83
    •
  • 11:49
    • Коман может пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ
  • 09:51
    • Коломейцев вернется в строй до конца марта
  • 09:38
    • «Даллас» заполучил Цуккарелло, «Коламбус» — Дзингела
    Александр Дюков Футбол Дюков во главе РФС. Популизм или светлое будущее?Александр Дюков возглавил Российский футбольный союз. Кто этот функционер и стоит ли ждать перемен — в нашем обзоре СМИ Вчера в 17:020
  • 08:27
    • «Бостон» уступил «Чикаго», «Хьюстон» выиграл у «Голден Стэйт»
  • 00:27
    • «Рома» вырвала победу в матче с «Фрозиноне»
  • 20:10
    • «Барселона» взяла верх над «Севильей», Месси оформил хет-тик
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие