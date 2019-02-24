Икарди может досрочно завершить сезон

Мауро Икарди
goal.com
Как сообщает Corierre dello Sport, нападающему может потребоваться операция, которая оставит его без футбола до конца текущего сезона.
Боль в колене беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, думает о том, чтобы полностью сосредоточиться на лечении.
7 марта Икарди ждет новое обследование. До этого времени нападающий точно не появится на поле.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Икарди может устроить «Интеру» бойкот. 0