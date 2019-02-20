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    Зидан и Лэмпард — претенденты на пост главного тренера «Челси»

    Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Руководство «Челси» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды, информирует SkySports.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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    По информации издания, Маурицио Сарри может заменить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан или же текущий рулевой «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.

    Будущее Сарри оказалось под вопросом после недавних поражений от «Манчестер Сити» (0:6) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    Ранее сообщалось, что итальянский специалист проведет в «Челси» еще минимум два матча. Решение о его будущем примет Роман Абрамович.

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