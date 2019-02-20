Полузащитник «Оренбурга» не хочет сидеть на скамейке в «Зените»

Полузащитник «Оренбурга»прокомментировал появившуюся информацию о том, что в ближайшие дни его может купить петербургский «Зенит».

«Не знаю, откуда эта информация появилась. Сам пришел, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать.

Мы сейчас готовимся к возобновлению чемпионата. Осталось немного до первой официальной игры. Мне кажется, что нужно более конкретное время, чтобы было понятно, что от меня хотят. Очень важно, что в "Оренбурге", я играю, получаю время на поле. Очень этому рад.

Мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы, как в "Зенит" надо приходить готовым. Но одновременно хочется, чтобы была заинтересованность тренеров и клуба. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но все-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс». 0