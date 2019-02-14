Васильев: Я сделал все, чтобы «Монако» смог добиться результатов

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако»прокомментировал свое увольнение с обеих должностей.

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Французское издание L'Equipe сообщило, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение уволить Васильева из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне.

«Монако» занимает предпоследнее 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

«Я хочу поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева, который позволил мне управлять ФК "Монако" и получить этот уникальный, полный эмоций опыт.

За это время я сделал все от меня зависящее, чтобы клуб смог добиться результатов, которые бы соответствовали нашим целям.

Несмотря на последние сложные месяцы, я горжусь итогами той работы, которая велась в течение этих шести насыщенных лет.

Я хотел бы выразить благодарность Его Светлости князю Альберу II за его поддержку. Не забуду также всех болельщиков клуба, с которыми я разделил прекрасные мгновения. Сегодня с этими очень сильными эмоциями я покидаю свой пост вице-президента и генерального директора клуба.

В заключение я бы хотел сказать слова поддержки Леонарду и, конечно, всей команде. Я уверен, что состав на верном пути и что окончание сезона позволит игрокам продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы спасти этот потрясающий клуб», — приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».

Напомним, что Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место. В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. 0