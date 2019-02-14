Рыболовлев уволил Васильева с поста вице-президента «Монако»

Вице-президент «Монако»покидает свой пост, сообщает клубная пресс-служба.

Вадим Васильев MonacoHebdo.mc 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Французское издание L'Equipe сообщило, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение уволить Васильева из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне.

«Монако» занимает предпоследнее 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров.

Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место.

В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. 0