Рыболовлев уволил Васильева с поста вице-президента «Монако»

Вадим Васильев
MonacoHebdo.mc
Французское издание L'Equipe сообщило, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение уволить Васильева из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне.
«Монако» занимает предпоследнее 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров.
Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.
Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место.
В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. 0