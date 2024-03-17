В рамках 26-го тура чемпионата Франции 17 марта пройдет матч «Монако» — «Лорьян». Начало — 17:00 (мск). «Монако» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 11 очков отстает от лидера ПСЖ. Да и обороняется команда не столь надежно: 34 пропущенных мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Монако» минимально переиграл «Страсбург».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Причем в двух последних матчах монегаски оставляли свои ворота сухими. Причем даже мощным парижанам команда не уступила (0:0).

Не сыграют: Крепин Диатта, Мохамед Камара, Мохаммед Салису — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит достаточно уверенно. Да и россиянин Александр Головин проводит качественный сезон.

Матчи против «Лорьяна» для команды исторически складываются довольно непросто. Из 5 последних очных поединков «Монако» выиграл и уступил по разу.

При этом «Монако» последний раз уступил бретонцам еще два с половиной года назад. Да и мотивация запрыгнуть на 2 место у команды огромная.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем «Лорьян» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Лорьян» дома уступил «Лиону» (0:2).

Зато в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 7 мячей при 5 пропущенных.

К тому же команда выигрывает не столь часто. В активе у нее всего лишь 6 викторий при 12 поражениях.

Не сыграют: Бенджамин Менди, Монтассар Талби, Исаак Туре — травмированы.

Состояние команды: ныне «Лорьян» несколько улучшил собственные результаты. Между тем, пока что команда видится кандидатом на вылет.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Лорьяна» в 25 матчах забили всего 33 мяча.

А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 25 матчах Лиги 1 «Лорьян» пропустил в свои ворота уже 47 раз.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Лорьяну» банально отступать уже просто некуда.

Статистика для ставок

«Монако» уже два с половиной года не проигрывает «Лорьяну»

Монегаски не пропускали в 2 своих последних поединках

в первом круге соперники расписали мировую (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 8.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.50.

Прогноз: «Монако» явно сильнее гостей, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Лорьян» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же монегаски имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.50