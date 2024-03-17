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    Уверенная виктория монегасков?!

    «Монако» — «Лорьян». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лорьян»
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    Александр Головин
    В рамках 26-го тура чемпионата Франции 17 марта пройдет матч «Монако» — «Лорьян». Начало — 17:00 (мск). «Монако» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Марта 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монако» на 11 очков отстает от лидера ПСЖ. Да и обороняется команда не столь надежно: 34 пропущенных мяча.

    Монако — Лорьян: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Монако» минимально переиграл «Страсбург».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Причем в двух последних матчах монегаски оставляли свои ворота сухими. Причем даже мощным парижанам команда не уступила (0:0).

    Не сыграют: Крепин Диатта, Мохамед Камара, Мохаммед Салису — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит достаточно уверенно. Да и россиянин Александр Головин проводит качественный сезон.

    Матчи против «Лорьяна» для команды исторически складываются довольно непросто. Из 5 последних очных поединков «Монако» выиграл и уступил по разу.

    При этом «Монако» последний раз уступил бретонцам еще два с половиной года назад. Да и мотивация запрыгнуть на 2 место у команды огромная.

    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Лорьян» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

    Причем «Лорьян» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Лорьян» дома уступил «Лиону» (0:2).

    Зато в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 7 мячей при 5 пропущенных.

    К тому же команда выигрывает не столь часто. В активе у нее всего лишь 6 викторий при 12 поражениях.

    Не сыграют: Бенджамин Менди, Монтассар Талби, Исаак Туре — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Лорьян» несколько улучшил собственные результаты. Между тем, пока что команда видится кандидатом на вылет.

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    Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Лорьяна» в 25 матчах забили всего 33 мяча.

    А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 25 матчах Лиги 1 «Лорьян» пропустил в свои ворота уже 47 раз.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Лорьяну» банально отступать уже просто некуда.

    Статистика для ставок

    • «Монако» уже два с половиной года не проигрывает «Лорьяну»

    • Монегаски не пропускали в 2 своих последних поединках

    • в первом круге соперники расписали мировую (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 8.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.50.

    Прогноз: «Монако» явно сильнее гостей, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Лорьян» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же монегаски имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.50

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    Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Лорьян» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория монегасков?!
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