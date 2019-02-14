Киевское «Динамо» ушло от поражения в матче с «Олимпиакосом»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевскоена выезде сыграло вничью с— 2:2.

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Греки открыли счет уже на 9-й минуте, когда Ахмед Хассан с близкой дистанции расстрелял ворота Дениса Бойко.

На 27-й минуте киевляне восстановили паритет усилиями Виталия Буяльского, которому ассистировал Томаш Кендзера.

За пять минут до перерыва Жил Диаш выполнил блестящий дальний удар и вернул «Олимпиакосу» минимальный перевес.

И все же последнее слово осталось за «Динамо». На 89-й минуте Виктор Цыганков сделал классную скидку головой на Беньямина Вербича, который в касание поразил дальний угол.

Лига Европы. 1/16 финала «Олимпиакос» — «Динамо» Киев — 2:2 (2:1) Голы: 1:0 — 9 Хассан, 1:1 — 27 Буяльский, 2:1 — 40 Жил Диаш, 2:2 — 89 Вербич«Олимпиакос»: Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан«Динамо»: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82)Предупреждения: Камара (32), Поденсе (58), Вербич (74), Кендзера (90)

Ответная игра пройдет в Киеве 21 февраля. 0