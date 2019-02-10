Хацкевич: Беспокоит, что многие страны переживают войны. Для спорта — это точно не плюс

Главный тренер киевскоговысказался о политических отношениях между некоторыми странами, отметив, что эта ситуация негативно влияет на спорт в целом.

«Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина — с Россией. Для спорта — это точно не плюс», — цитирует Хацкевича FootballHub.

После 18 матчей в УПЛ «Динамо» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Подопечные Хацкевича 14 февраля на выезде проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом». 0