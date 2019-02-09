«Галатасарай» заинтересован в подписании хавбека ЦСКА

Полузащитникпопал в сферу интересов стамбульского, сообщает Fotospor.

Стамбульский клуб готов подписать россиянина на правах свободного агента. По окончании текущего сезона действие контракта Дзагоева с «армейцами» закончится.

Также турецкий гранд интересуется рядом других игроков, в числе которых Данте Риго (ПСВ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед (ПСЖ) и Маркус Хенриксен («Халл Сити»).

Дзагоев в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, в которых отдал один результативный пас.

После 20 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице, с отставанием на восемь очков от лидирующего «Истанбула». 0