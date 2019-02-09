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    «Галатасарай» заинтересован в подписании хавбека ЦСКА

    Трансферы Футбол России ЦСКА Галатасарай
    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая», сообщает Fotospor.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    Стамбульский клуб готов подписать россиянина на правах свободного агента. По окончании текущего сезона действие контракта Дзагоева с «армейцами» закончится.

    Также турецкий гранд интересуется рядом других игроков, в числе которых Данте Риго (ПСВ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед (ПСЖ) и Маркус Хенриксен («Халл Сити»).

    Дзагоев в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, в которых отдал один результативный пас.

    После 20 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице, с отставанием на восемь очков от лидирующего «Истанбула». 0

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