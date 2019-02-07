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    «Тоттенхэм» вновь перенес открытие стадиона

    Тоттенхэм Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Открытие новой арены «Тоттенхэма» не состоится 2 марта в матче против «Арсенала».

    Новый стадион «Тоттенхэма»
    Новый стадион «Тоттенхэма»
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    На своем официальном сайте «Тоттенхэм» объявил о переносе матча АПЛ против «канониров» на стадион «Уэмбли».

    В «Тоттенхэме» отметили, что тестирование систем безопасности нового 62-тысячного стадиона находится на завершающей стадии. Арена будет готова принимать матчи после того, как получит сертификат безопасности.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, строительство нового стадиона «Тоттенхэма» началось в 2016 году. Открытие стадиона уже несколько раз откладывалось по ряду причин, в т.ч. неготовности систем безопасности. 0

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