«Тоттенхэм» вновь перенес открытие стадиона

Открытие новой ареныне состоится 2 марта в матче против

Новый стадион «Тоттенхэма» twitter.com/SpursOfficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

На своем официальном сайте «Тоттенхэм» объявил о переносе матча АПЛ против «канониров» на стадион «Уэмбли».

В «Тоттенхэме» отметили, что тестирование систем безопасности нового 62-тысячного стадиона находится на завершающей стадии. Арена будет готова принимать матчи после того, как получит сертификат безопасности.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, строительство нового стадиона «Тоттенхэма» началось в 2016 году. Открытие стадиона уже несколько раз откладывалось по ряду причин, в т.ч. неготовности систем безопасности. 0