«Тоттенхэм» вновь перенес открытие стадиона

Новый стадион «Тоттенхэма»
twitter.com/SpursOfficial
На своем официальном сайте «Тоттенхэм» объявил о переносе матча АПЛ против «канониров» на стадион «Уэмбли».
В «Тоттенхэме» отметили, что тестирование систем безопасности нового 62-тысячного стадиона находится на завершающей стадии. Арена будет готова принимать матчи после того, как получит сертификат безопасности.
Напомним, строительство нового стадиона «Тоттенхэма» началось в 2016 году. Открытие стадиона уже несколько раз откладывалось по ряду причин, в т.ч. неготовности систем безопасности. 0