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    «Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Лейпцига»

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    Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате своей игрой привлек внимание клубов английской Премьер-лиги, передает Bild.

    Ибраима Конате
    Ибраима Конате
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    По информации издания, за прогрессом 19-летнего футболиста уже долгое время наблюдает лондонский «Арсенал», а конкуренцию ему составят «Челси» и «Вест Хэм».

    Конате продлил контракт с «РБ Лейпциг» в середине января. Новое соглашение французского игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

    В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги (в 15 из которых выходил в основе), в которых забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. 0

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