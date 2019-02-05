«Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Лейпцига»

Защитниксвоей игрой привлек внимание клубов английской Премьер-лиги, передает Bild.

По информации издания, за прогрессом 19-летнего футболиста уже долгое время наблюдает лондонский «Арсенал», а конкуренцию ему составят «Челси» и «Вест Хэм».

Конате продлил контракт с «РБ Лейпциг» в середине января. Новое соглашение французского игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги (в 15 из которых выходил в основе), в которых забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. 0