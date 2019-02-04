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    Ушел из жизни экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА

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    Бывший футболист московских клубов «Локомотив» и ЦСКА Евгений Александров скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба «армейцев».

    Ушел из жизни экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА
    Ушел из жизни экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА
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    «ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова. Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10:30 в клинике МЕДСИ по адресу Пятницкое шоссе, 6-й км», — гласит сообщение клуба.

    Александров, выступавший на позиции защитника, начал свою карьеру в 1968 году в клубе «Знамя» из Ногинска. Спустя год он перебрался в СКА (Ростов-на-Дону), где провел шесть лет.

    В 1976 году Александров пополнил ряды «Локомотива», цвета которого защищал до 1982 года, успев поиграть за ЦСКА в 1978 году. Перед завершением карьеры защитник шесть лет провёл «Спартаке» (Кострома). Александров также являлся мастером спорта СССР. 0

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