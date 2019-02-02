Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

В матче 22-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Родриго протащил мяч по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Кевину Гамейро, который выскочил на ворота и пробил мимо тер Штегена.

На 31-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Черышев рванул по левому флангу и выполнил кросс в штрафную, где Серхи Роберто прихватил Васса. Дани Парехо с «точки» мощно пробил в верхний угол — без шансов для тер Штегена.

На 38-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Валенсии»: Латорре не успел к мячу и ударил по ногам Семеду. Лионель Месси подошёл к мячу и уверенно пробил низом, а Нето дёрнулся в противоположную сторону.

Счет сравнялся на 64-й минуте. Видаль выиграл борьбу перед штрафной и сделал скидку на Месси, который качнул соперника и нанёс роскошный обводящий удар в самый угол ворот.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч. В самом начале встречи он мог забить гол, но попал в штангу.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. «Валенсия» идет на седьмом месте — 30 очков.