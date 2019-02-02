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    Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

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    В матче 22-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» — 2:2.

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    Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Родриго протащил мяч по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Кевину Гамейро, который выскочил на ворота и пробил мимо тер Штегена.

    На 31-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Черышев рванул по левому флангу и выполнил кросс в штрафную, где Серхи Роберто прихватил Васса. Дани Парехо с «точки» мощно пробил в верхний угол — без шансов для тер Штегена.

    На 38-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Валенсии»: Латорре не успел к мячу и ударил по ногам Семеду. Лионель Месси подошёл к мячу и уверенно пробил низом, а Нето дёрнулся в противоположную сторону.

    Счет сравнялся на 64-й минуте. Видаль выиграл борьбу перед штрафной и сделал скидку на Месси, который качнул соперника и нанёс роскошный обводящий удар в самый угол ворот.

    Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч. В самом начале встречи он мог забить гол, но попал в штангу.

    «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. «Валенсия» идет на седьмом месте — 30 очков.

    Примера. 22-й тур
    «Барселона» — «Валенсия» — 2:2 (1:2)
    Голы: Гамейро, 24 (0:1). Парехо, 32 — с пенальти (0:2). Месси, 39 — с пенальти (1:2). Месси, 64 (2:2)«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Жорди Альба, 46), Пике, Фермален, Сержи Роберто, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Месси, Суарес, Коутинью (Малком, 84)«Валенсия»: Нету, Пиччини, Гарай, Габриэл Паулиста, Лато, Васс, Парехо, Кокелен (Солер, 72), Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79)Предупреждения: Сержи Роберто, 31. Ракитич, 45+2. Жорди Альба, 90+1
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