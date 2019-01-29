Федун: Чтобы мы рассмотрели предложение по Зе Луишу, нас должны убить деньгами

Владелец московского «Спартака»прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба форвардов

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» увеличил предложение по Зе Луишу, который выступает за «Спартак» с 2015 года, до 10 миллионов евро.

«Еще раз повторю: "Спартак" не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша.

Сегодня появились новости, что "Галатасарай" прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала.

Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма как у Леандро Паредеса, мы подумаем», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

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В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 24 матча за «Спартак», забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

За три с половиной года в составе красно-белых на его счету 32 гола и 22 голевые передачи в 97 матчах. 0