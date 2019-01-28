Ракицкий: Луческу меня уверил, что «Зенит» — команда очень высокого уровня

Новичокпрокомментировал свой переход в питерский клуб.

Слова защитника приводит официальный сайт «Зенита».

«Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала», — сказал Ракицкий.

«С Толиком Тимощуком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное», — отметил защитник.

«Я слышал очень много о "Зените" и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже», — также добавил футболист.

Напомним, Ракицкий заключил контракт с «Зенитом» на 3,5 года. 0