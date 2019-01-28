«Зенит» объявил о трансфере Ракицкого

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Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

«Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года», — говорится в сообщении.

Защитник взял себе футболку с №44.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трансфер Ракицкого обойдется «Зениту» в 10 миллионов евро. Еще 2 миллиона питерский клуб может заплатить в качестве бонусов.

Всю свою карьеру 29-летний защитник провел в составе «Шахтера». На его счету 54 матча и 4 гола в футболке сборной Украины. 0