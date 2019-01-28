ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичТрансферный дайджест. 22-28 января
  • 22:21
    • «Зенит» объявил о трансфере Ракицкого
  • 21:56
    • «Зенит» разгромно обыграл «Ростов»
  • 23:32
    • «Челси» и «МЮ» встретятся в 1/8 финала Кубка Англии: результаты жеребьевки
  • 22:34
    • ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 19:59
    • Назван состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США
    Все новости спорта

    «Зенит» объявил о трансфере Ракицкого

    Трансферы Зенит РПЛ Футбол России Шахтер Донецк Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Календарь РФПЛ
    Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит».

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

    «Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года», — говорится в сообщении.

    Защитник взял себе футболку с №44.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что трансфер Ракицкого обойдется «Зениту» в 10 миллионов евро. Еще 2 миллиона питерский клуб может заплатить в качестве бонусов.

    Всю свою карьеру 29-летний защитник провел в составе «Шахтера». На его счету 54 матча и 4 гола в футболке сборной Украины. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользу
  • 24/01/2019 в 17:43
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 2.70
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покинет ли «Райо Вальекано» зону вылета?
  • «Алавес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Коламбус» и «Баффало» могут снова сыграть результативно
  • «Коламбус» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Питтсбург» Малкина обязан побеждать «Нью-Джерси»
  • «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Динамо» М — «Динамо» Р Хоккей КХЛ. Разгром от «Амура», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 января 23:010
  • 18:06
    • Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»
  • 23:47
    • Ракицкий: Луческу меня уверил, что «Зенит» — команда очень высокого уровня
  • 20:14
    • «Химки» выиграли у «Автодора»
    Новак Джокович Теннис Australian Open — начало года Джоковича и величия ОсакиРезультаты мужского и женского финалов Открытого чемпионата Австралии — в нашем обзоре прессы 01:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва за место в финале Кубка Азии
  • 2.64
    •
  • 19:30
    • Сборная Японии стала первым финалистом Кубка Азии
  • 17:49
    • Рой Кин вошел в тренерский штаб клуба Чемпионшипа
  • 17:34
    • Старший тренер «Ахмата» возглавит минское «Динамо»
    Квинси Промес Футбол Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победыПодробности матчей 21-го тура испанской Примеры 00:570
  • 17:10
    • «Интер» ведет переговоры с экс-тренером «Челси»
  • 16:06
    • Дэвис уведомил «Нью-Орлеан» о желании уйти
  • 14:20
    • «Андерлехт» заинтересовался нападающим «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие