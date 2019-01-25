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    Семак: Мы много ошибаемся в простых ситуациях

    Зенит Спартак Кубок Матч Премьер Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о причинах поражения в матче «Кубка Матч Премьер» со «Спартаком» (0:3).

    Сергей Семак
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    «Результат в этом турнире абсолютно неважен. Мы все готовимся и проверяем готовность игроков, связи, позиции, которые нам интересны. От результата матчей ничего не меняется.

    Сложно кого-то выделить: кто-то лучше готов, кто-то хуже. Говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции сложно.

    Кто-то действительно выглядит посвежее, выполняет больший объем работы, но сейчас у нас другая работа.

    Нам не хватает свежести и силы в ногах, она появится ближе к следующим сборам, когда мы будем готовиться к официальным матчам.

    Мне сложно рассуждать о том, как выстраивает свою работу "Спартак" и о его плане подготовки. Нам не нужно его знать — нам нужно разрабатывать свой план и готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.

    Да, мы много ошибаемся в простых ситуациях. В прошлом матче Лунев, сегодня — Краневиттер. Думаю, эти ошибки связаны с физической усталостью.

    У нас есть проблемы в центре поля, потому что сейчас у нас в обойме не все футболисты, готовые сыграть на этой позиции. Нет Паредеса, через которого строилась игра, нет других связок.

    Но мы смотрим и проверяем. Мы понимаем, что центральная зона нужна и важна, и нам нужно ее усиливать и работать в этом компоненте.

    Задачи не своеобразные, а самые, что ни на есть обычные. На первом сборе всегда наибольшее внимание уделяется функциональной подготовке. Кроме того, у нас очень ранний старт, и мы готовимся.

    Понятное дело, сейчас тяжело, ребята двигаются достаточно сложно, не хватает им выносливости, свежести, но это абсолютно обычные в таких ситуациях моменты.

    Да, мы много ошибаемся в простых ситуациях, но так мы проверяем, кому на каких позициях удобнее сыграть. В принципе, все в рабочем режиме.

    Ребята еще не набрали кондиции, которые позволяют играть весь матч. Один-два игрока выпадают, играть в таких условиях тяжело, кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, но, я думаю, что уже к следующему сбору мы сбалансируем состояние и будем проверять взаимодействия и наигрывать тот состав, который будет принимать участие в первом матче Лиги Европы», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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