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    «Локомотив» уверенно победил «Зенит» на «Кубке Матч Премьер»

    Кубок Матч Премьер Локомотив Зенит Футбол России
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (3:1) в матче 1-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

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    Счет в матче на 35-й минуте открыли «железнодорожники». Москвичи провели атаку по центру, Федор Смолов метров с 30-ти пробил под перекладину — голкипер Лунёв не удержал мяч и тот влетел в сетку.

    Всего минуту спустя «Локо» удвоил преимущество. Алексей Миранчук навязал борьбу и отобрал мяч у соперников, Смолов тут же сделал передачу к штрафной, Антон Миранчук выбрался на свободное пространство и пробил аккуратно в дальний угол.

    В перерыве команды почти полностью поменяли составы, а на 51-й минуте москвичи сделали счет крупным. Тугарев убежал по правому флангу и навесил в штрафную, а Миронов с лёта пробил в дальнюю девятку ворот «Зенита».

    Отквитать один мяч питерцам удалось на 83-й минуте. Смольников получил передачу на ход и с правого края прострелил в центр штрафной, а Ригони в касание послал мяч в сетку ворот «Локо».

    Во втором туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 января.

    Кубок Матч Премьер
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:2)
    Голы: Смолов, 35 (0:1). Ант.Миранчук, 36 (0:2). Миронов, 51 (0:3). Ригони, 82 (1:3)«Зенит»: Лунев (Кержаков, 46), Анюков (Терентьев, 46. Жирков, 75), Нету (Мевля, 46), Маммана (Скроботов, 64), Набиуллин (Смольников, 46), Мак (Ригони, 46), Краневиттер (Оздоев, 46), Маркизио (Шатов, 46), Эрнани (Мусаев, 64), Кузяев (Дриусси, 46), Заболотный (Дзюба, 46)«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Идову, 46), Кверквелия (Лапшов, 46), Чорлука (Михалик, 46), Ант.Миранчук (Логинов, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Баринов, 46), Ал.Миранчук (Фернандеш, 46. Лысов, 85. Тугарев, 46), Жемалетдинов (Миронов, 46. Куликов, 81), Смолов (Эдер, 46)Предупреждения: Тарасов, 62. Эдер, 68. Баринов, 73
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