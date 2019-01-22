«Локомотив» уверенно победил «Зенит» на «Кубке Матч Премьер»

Московскийодержал домашнюю победу над питерским(3:1) в матче 1-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Счет в матче на 35-й минуте открыли «железнодорожники». Москвичи провели атаку по центру, Федор Смолов метров с 30-ти пробил под перекладину — голкипер Лунёв не удержал мяч и тот влетел в сетку.

Всего минуту спустя «Локо» удвоил преимущество. Алексей Миранчук навязал борьбу и отобрал мяч у соперников, Смолов тут же сделал передачу к штрафной, Антон Миранчук выбрался на свободное пространство и пробил аккуратно в дальний угол.

В перерыве команды почти полностью поменяли составы, а на 51-й минуте москвичи сделали счет крупным. Тугарев убежал по правому флангу и навесил в штрафную, а Миронов с лёта пробил в дальнюю девятку ворот «Зенита».

Отквитать один мяч питерцам удалось на 83-й минуте. Смольников получил передачу на ход и с правого края прострелил в центр штрафной, а Ригони в касание послал мяч в сетку ворот «Локо».

Во втором туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 января.