«Реал» договорился о переходе защитника «Порту» за 50 млн евро

Бразильский защитник «Порту»летом перейдёт в мадридский, сообщает AS

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Испанский клуб договорился о трансфере футболиста за 50 млн евро. 10 процентов от этой суммы получит бывший клуб бразильца «Сан-Паулу».

Милитао согласовал с «Реалом» условия личного контракта, который будет действовать до лета 2025 года.

«Реалу» пришлось форсировать сделку из-за интереса к игроку других клубов, таких как «Челси» и «МЮ», а также из-за растущей цены на игрока — в июне сумма выкупа игрока повысится с 50 миллионов евро до 75.

21-летний Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом. Сумма трансфера составила 4 млн евро.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах португальского национального чемпионата и 5 матчах Лиги чемпионов, забив по голу в каждом из турниров. 0