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    Хавбек ПСЖ получил серьезную травму в матче с «Генгамом»

    ПСЖ Генгам Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Вератти получил серьезное повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Генгама».

    Марко Вератти
    Марко Вератти
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    Игрок получил травму в первом тайме и был заменен на 19-й минуте встречи, которая закончилась победой парижан со счетом 9:0.

    Вератти пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

    «Хороших новостей по Вератти нет. У него серьезная травма. Это худшее, что могло с нами случиться»,- приводит Goal слова главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

    Парижский клуб, лидирующий в таблице Лиги 1, в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, выиграв 17 матчей из 19.

    Его отрыв от «Лилля» составляет 13 очков, при этом парижане провели на две игры меньше. 0

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