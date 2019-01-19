Хавбек ПСЖ получил серьезную травму в матче с «Генгамом»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»получил серьезное повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции против

Марко Вератти twitter.com/PSG_inside 1000 Фрибет для всех Забрать!

Игрок получил травму в первом тайме и был заменен на 19-й минуте встречи, которая закончилась победой парижан со счетом 9:0.

Вератти пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

«Хороших новостей по Вератти нет. У него серьезная травма. Это худшее, что могло с нами случиться»,- приводит Goal слова главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

Парижский клуб, лидирующий в таблице Лиги 1, в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, выиграв 17 матчей из 19.

Его отрыв от «Лилля» составляет 13 очков, при этом парижане провели на две игры меньше. 0