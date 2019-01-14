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    Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС

    Футбол России РФС
    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков является единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщают «Известия».

    Александр Дюков
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    Пост президента РФС стал вакантным, после того как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. До выборов исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

    Дюков занимал должность президента «Зенита» с марта 2008 года, а с мая прошлого года он занял должность председателя совета директоров петербургской команды.

    Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер. 1

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