Дубль Азмуна принес победу Ирану над Вьетнамом

Сердар Азмун отметился двумя результативными выстрелами
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Дублем в составе победителей отметился форвард «Рубина» Сердар Азмун, отличившийся на 38-й и 69-й минуте соответственно.
У иранского нападающего теперь три мяча на турнире — это лучший показатель среди его участников на данный момент.
После этой победы Иран набрал шесть очков и возглавил квартет D, у Вьетнама нет набранных баллов.
Также в этой группе выступают сборные Ирака и Йемена, которые проведут поединок между собой сегодня в 16:30 по мск. 0