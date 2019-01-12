Дубль Азмуна принес победу Ирану над Вьетнамом

Сборнаянанесла поражение командесо счетом 2:0 (1:0) во втором туре группового этапа Кубка Азии.

Сердар Азмун отметился двумя результативными выстрелами twitter.com/afcasiancup 100% Высокие коэффициенты Играть!

Дублем в составе победителей отметился форвард «Рубина» Сердар Азмун, отличившийся на 38-й и 69-й минуте соответственно.

У иранского нападающего теперь три мяча на турнире — это лучший показатель среди его участников на данный момент.

После этой победы Иран набрал шесть очков и возглавил квартет D, у Вьетнама нет набранных баллов.

Также в этой группе выступают сборные Ирака и Йемена, которые проведут поединок между собой сегодня в 16:30 по мск. 0