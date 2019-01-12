«Челси» в Лондоне обыграл «Ньюкасл»

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Луис с левого фланга отличный навес к линии штрафной выполнил. Педро Родригес обработал мяч, в борьбе с защитником прошёл ближе к воротам и здорово пробил обводящим в левый угол.
«Ньюкасл» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте Ритчи здорово навесил с углового сейчас, и защитник Киран Кларк в прыжке головой вколотил мяч в левый нижний угол.
А на 57-й минуте Эден Азар прошёл по центру и покатил мяч налево, к углу штрафной «Ньюкасла», где был Виллиан.
Бразилец обработал мяч, ушёл в сторону от защитника и выполнил роскошный кручёный удар под дальнюю штангу гостей.
«Челси», набрав 47 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл», имея в активе 18 баллов, занимает 18-е место.
В следующем «Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Ньюкасл» дома встретится с «Кардифф Сити». 0