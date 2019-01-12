«Челси» в Лондоне обыграл «Ньюкасл»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Луис с левого фланга отличный навес к линии штрафной выполнил. Педро Родригес обработал мяч, в борьбе с защитником прошёл ближе к воротам и здорово пробил обводящим в левый угол.

«Ньюкасл» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте Ритчи здорово навесил с углового сейчас, и защитник Киран Кларк в прыжке головой вколотил мяч в левый нижний угол.

А на 57-й минуте Эден Азар прошёл по центру и покатил мяч налево, к углу штрафной «Ньюкасла», где был Виллиан.

Бразилец обработал мяч, ушёл в сторону от защитника и выполнил роскошный кручёный удар под дальнюю штангу гостей.

«Челси», набрав 47 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл», имея в активе 18 баллов, занимает 18-е место.

В следующем «Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Ньюкасл» дома встретится с «Кардифф Сити». 0