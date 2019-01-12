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    «Челси» в Лондоне обыграл «Ньюкасл»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Ньюкасл Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

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    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Луис с левого фланга отличный навес к линии штрафной выполнил. Педро Родригес обработал мяч, в борьбе с защитником прошёл ближе к воротам и здорово пробил обводящим в левый угол.

    «Ньюкасл» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте Ритчи здорово навесил с углового сейчас, и защитник Киран Кларк в прыжке головой вколотил мяч в левый нижний угол.

    А на 57-й минуте Эден Азар прошёл по центру и покатил мяч налево, к углу штрафной «Ньюкасла», где был Виллиан.

    Бразилец обработал мяч, ушёл в сторону от защитника и выполнил роскошный кручёный удар под дальнюю штангу гостей.

    «Челси», набрав 47 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл», имея в активе 18 баллов, занимает 18-е место.

    В следующем «Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Ньюкасл» дома встретится с «Кардифф Сити». 0

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