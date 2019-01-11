Федотов: «Оренбургу» дотянуться до еврокубков непросто, но возможно

Главный тренерзаявил, что его команда уже по итогам этого сезона способна попасть в еврокубки.

«Надо чётко понимать: дотянуться до еврокубков непросто, но возможно. Но надо отталкиваться от перспектив. Нужно быть готовыми к Европе и мощно стоять на ногах. Иначе игра на два фронта может разорвать команду. Да и инфраструктура должна быть готова к этому. Прыгнуть выше головы в отдельном сезоне можно. Но что потом? Такие ситуации для многих команд оказывались плачевны.

Игра в еврокубках требует баланса во всех отношениях — и спортивном, и инфраструктурном. Все до единой службы клуба должны быть на высочайшем уровне. И состав должен иметь хорошую обойму равноценных футболистов», — цитируют Федотова «Известия».

После 17 туров в РПЛ «Оренбург» набрал 22 матча и идет на 10-й строчке в турнирной таблице. 0