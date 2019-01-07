Это'О: Темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта

Бывший нападающийи сборнойвысказался о недоверчивом отношении клубов к темнокожим тренерам.

«Я побеждал в Европе в качестве игрока и должен делать это в качестве тренера. Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе. Африканские тренеры есть, но проблема заключается в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим. Темнокожим специалистам не доверяют, нас рассматривают как людей второго сорта», — приводит слова Это’О Sport.es.

Напомним, 37-летний Это’О в настоящий момент выступающий за клуб «Катар». 0