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    Это'О: Темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта

    Анжи Барселона Интер Челси Сборная Камеруна
    Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», «Челси», «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это’О высказался о недоверчивом отношении клубов к темнокожим тренерам.

    Самюэль Это'О
    Самюэль Это'О
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    «Я побеждал в Европе в качестве игрока и должен делать это в качестве тренера. Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе. Африканские тренеры есть, но проблема заключается в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим. Темнокожим специалистам не доверяют, нас рассматривают как людей второго сорта», — приводит слова Это’О Sport.es.

    Напомним, 37-летний Это’О в настоящий момент выступающий за клуб «Катар». 0

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