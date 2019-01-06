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    «Манчестер Юнайтед» планирует купить защитника «Ромы»

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    Защитник «Ромы» Костас Манолас может по окончании сезона перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia.

    Костас Манолас
    Костас Манолас
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    По информации издания, сумма отступных за Маноласа составляет 36 миллионов евро. «Красные дьяволы» готовы предложить 27-летнему греку контракт с зарплатой в размере шесть миллионов евро за сезон.

    Отмечается, что руководство «Ромы» пытается убедить защитника продлить соглашение, чтобы прописать новую сумму отступных, однако, на данный момент им не удалось договориться.

    В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах. 0

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