«Манчестер Юнайтед» планирует купить защитника «Ромы»

Защитникможет по окончании сезона перейти в, сообщает Football Italia.

По информации издания, сумма отступных за Маноласа составляет 36 миллионов евро. «Красные дьяволы» готовы предложить 27-летнему греку контракт с зарплатой в размере шесть миллионов евро за сезон.

Отмечается, что руководство «Ромы» пытается убедить защитника продлить соглашение, чтобы прописать новую сумму отступных, однако, на данный момент им не удалось договориться.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах. 0