Вратарь «Зенита» продолжит играть в Финляндии

Российский вратарь, права на которого принадлежат, в новом году продолжит выступления в чемпионате Финляндии за

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«В ХИКе я впервые в жизни стал чемпионом, пользуюсь доверием тренера, имею возможность играть в еврокубках, так что не вижу причин что-то кардинально менять в карьере. Считаю, что принял правильное решение. Рад, что клубы договорились о продлении моей аренды еще на год. Подготовку к новому сезону начнем 7 января», — цитирует игрока «Чемпионат».

В завершившемся чемпионате Финляндии 22-летний голкипер провел 27 матчей, из них 17 — на ноль, а его команда стала чемпионом страны. В активе Рудакова также есть один матч в составе молодежной сборной России. 0