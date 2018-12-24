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    «Галатасарай» хочет вернуть Рибери

    Трансферы Футбол Германии Бавария Галатасарай
    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери может вернуться в «Галатасарай», сообщает Sportbild.

    Франк Рибери
    Франк Рибери
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    По данным источника, турецкий клуб уже связывался с футболистом и предложил ему контракт на 1,5 года. Но для этого французу нужно договориться о расторжении контракта с «Баварией», который действует до лета 2019 года. В противном случае Рибери может перейти в «Галатасарай» через полгода на правах свободного агента.

    Напомним, что Рибери уже выступал за «Галатасарай» в 2005 году и выигрывал Кубок Турции.

    В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19-ти матчах и забил два гола. 0

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