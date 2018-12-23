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    ПСЖ обыграл «Нант» благодаря голу МБаппе

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Монако Нант Генгам Календарь Лиги 1
    В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Нантом» со счётом 1:0.

    ПСЖ
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    Автором единственного гола стал нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 68-й минуте.

    Ди Мария выполнил классную подачу с подкруткой на голову Силве, который легким касанием макушки скинул снаряд дальше, на Мбаппе, после чего француз в падении переправил мяч в верхний ближний угол.

    «ПСЖ», набрав 47 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, «Нант» (20) занимает 13-е место.

    В другом матче 19-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле уступил «Генгаму» со счётом 0:2.

    На 68-й минуте отличился Марку Тюрам, которому ассистировал Людовик Блас. На 75-й минуте преимущество гостей увеличил Нолан Ру с паса Бласа.

    Российский хавбек монегасков Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

    После матча «Монако» с 13 очками остался в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Генгам», набрав 11 очков, по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

    Завершились ещё три матча 19-го тура. «Анже» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Лилль» проиграл «Тулузе» (1:2) и «Монпелье» разошёлся миром с «Лионом» (1:1). 0

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