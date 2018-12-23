ПСЖ обыграл «Нант» благодаря голу МБаппе

В матче 19-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу надсо счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 68-й минуте.

Ди Мария выполнил классную подачу с подкруткой на голову Силве, который легким касанием макушки скинул снаряд дальше, на Мбаппе, после чего француз в падении переправил мяч в верхний ближний угол.

«ПСЖ», набрав 47 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, «Нант» (20) занимает 13-е место.

В другом матче 19-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле уступил «Генгаму» со счётом 0:2.

На 68-й минуте отличился Марку Тюрам, которому ассистировал Людовик Блас. На 75-й минуте преимущество гостей увеличил Нолан Ру с паса Бласа.

Российский хавбек монегасков Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

После матча «Монако» с 13 очками остался в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Генгам», набрав 11 очков, по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

Завершились ещё три матча 19-го тура. «Анже» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Лилль» проиграл «Тулузе» (1:2) и «Монпелье» разошёлся миром с «Лионом» (1:1). 0