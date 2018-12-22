«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный ЧМ

Мадридскийодержал победу над клубом из ОАЭ(4:1) в финальном матче Клубного чемпионата мира ФИФА.

Испанский клуб открыл счет на 14-й минуте. Прошла атака правым флангом у «Реала». Мяч был доставлен в штрафную, из которой Бензема покатил его назад, на Модрича, и Лука резко пробил под левую штангу.

На 60-й минуте Файез выбил мяч из штрафной «Аль Айна» после навеса, но на подборе оказался Маркос Льоренте, который с ходу мощно пробил и положил мяч точно в левый нижний угол.

На 79-й минуте Модрич с углового здорово навесил в центр штрафной, Рамос выпрыгнул выше опекавшего его защитника и головой вколотил мяч в левый угол ворот.

Отквитать один мяч хозяевам удалось на 86-й минуте. Кайо навесил со штрафного к воротам «Реала», Цукаса Сиотани легко ушёл от защитника и головой направил мяч точно в левую девятку.

А в компенсированное время Винисиус прошёл вперёд по левому флангу, сместился в штрафную и то ли неточно пробил в дальний угол, то ли простреливал вдоль ворот, но замкнуть передачу никто бы не успел. Тем не менее, Йахиа Надер попытался выбить мяч — и попал прямо в угол своих ворот.

«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. Кроме того, победа в этом турнире стала для «королевского клуба» четвертой в истории — «сливочные» обошли «Барселону» по этому показателю.