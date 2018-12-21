Дзюба: Разговоры о переходе в «Локомотив» велись

Нападающий «Зенита»признался, что разговоры о переходе в «Локомотив» прошлым летом были, но до конкретики дело не дошло.

«Не то, чтобы мог перейти в "Локо", но разговоры велись. Сначала общался с Геркусом, а потом с Палычем напрямую. Что там было точно — не знаю.

С Палычем поговорил, и мы друг друга поняли. Все конкретно: "Я вам нужен?" — "Да. Мне такой футболист, как Дзюба, нужен". — "Я бы с удовольствием пришел". — "Я тебя услышал, но много подводных течений". На этом разговор закончился.

Не могу сказать что-то плохое про Геркуса, но его не до конца понял. Там все как-то 50 на 50 было. Никаких претензий — но мне показалось, что все как-то обтекаемо, скажем так. Без конкретики.

Но речь только о разговоре. Вбросы о том, что я приезжал на базу "Локо" — это ложь», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0