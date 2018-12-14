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    «Милан» просто подарил игру «Олимпиакосу», заявил Гаттузо

    Лига Европы Футбол Италии Милан Олимпиакос Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в матче последнего тура группового этап Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:3).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
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    «Это огромное разочарование. В первую очередь мы не должны забывать о миллионах фанатов "Милана", которые теперь расстроены. Игра была в наших руках, однако когда ты создаешь на таком горячем стадионе 8 голевых моментов, но не реализуешь их, а затем и вовсе распродаешься на части — ты заслуживаешь вылета.

    Мы не должны были позволить сопернику так много на поле. Думаю, большую роль здесь сыграло отсутствие опыта у наших игроков. "Милан" просто подарил эту игру сопернику. Нам нет оправданий, и мы должны взять на себя ответственность. Да, можно долго говорить о том, как "Олимпиакос" затягивал время, как лишние мячи выбрасывались на поле, а с трибун звучал сводящий с ума звук трубы, однако мы должны сосредоточиться на том, как сделать "Милан" лучше», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

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    Для определения команды, занявшей второе место в группе F, пришлось считать разницу мячей, которая оказалась лучше у «Олимпиакоса» (+5 против +3 у «Милана»). .VrezNews1 /football/2018/12/14/milan/ 0

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