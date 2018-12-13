БАТЭ обыграл ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Белорусскийодержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим

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Поединок в Салониках на стадионе «Тумба» завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол забил на 18-й минуте нападающий БАТЭ Максим Скавыш. До перерыва форвард Николай Сигневич увеличил преимущество гостей, оформив дубль.

Автором единственного мяча греческого клуба стал нападающий Александар Прийович, отличившийся в начале второго тайма.

В другом матче группы L лондонский «Челси» сыграл вничью с венгерским «Види». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Челси» отличились форварды Виллиан и Оливье Жиру. Автором гола «Види» стал защитник Лоик Него. Еще один мяч в ворота гостей забил защитник Этан Ампаду.

Таким образом, «Челси» и БАТЭ вышли в плей-офф Лиги Европы, а ПАОК и «Види» покинули турнир. 0