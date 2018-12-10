Стали известны все участники Клубного ЧМ-2018
fifa.com
«Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес обыграл по сумме двух матчей «Бока Хуниорс» (2:2, 3:1 д.в.).
За трофей также поспорят мадридский «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), тунисский «Эсперанс» (победитель Лиги чемпионов КАФ), мексиканская «Гвадалахара» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), японская «Касима Антлерс» (победитель Лиги чемпионов АФК), новозеландский «Тим Веллингтон» (победитель Лиги чемпионов ОФК) и «Аль-Айн» (ОАЭ, хозяин турнира).
Напомним, «Реал» и «Ривер Плейт» начнут турнир с полуфинальной стадии. 0