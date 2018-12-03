Сантуш: Со сборной Швейцарии будет прекрасное противостояние

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал жеребьевку полуфинальных матчей Лиги наций.

Ранее стало известно, что 5 июня 2019 года в городе Порту состоится первый полуфинал между сборными Португалии и Швейцарии. Время начало — 20:45 по центральноевропейскому времени.

«Сборная Швейцарии​ — очень сильная команда, они забили 14 голов на групповом этапе Лиги наций, это лучший результат.

Безусловно, этот факт говорит о большом атакующем потенциале этой команды. Одно из поражений с тех пор, как я стал главным тренером сборной Португалии, было от команды Швейцарии.

Это будет прекрасное противостояние, но мы играем дома, и наша цель — пройти в финал Лиги наций», — приводит слова Сантуша официальный сайт португальской федерации футбола. 0