Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Тоттенхэм»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Уже на 10-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти за игру рукой со стороны Вертонгена в штрафной. Счет с «точки» открыл Пьер-Эмерик Обамеянг.

Гости отыгрались на 30-й минуте. Эриксен от левого фланга со стандартного положения навесил мяч на ближний угол вратарской, Эрик Дайер сыграл на опережение и головой пробил точно под самую штангу ворот.

А на 33-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Арсенала» — Холдинг вместо мяча двинул Сона по ногам в штрафной хозяев. Гарри Кейн реализовал удар и вывел «Тоттенхэм» вперед.

Счет вновь сравнялся на 56-й минуте. Бельерин передачей из глубины вырезал мяч к линии штрафной, Рэмси в касание отыграл чуть в центр на Обамеянга, а тот резким ударом застал Льориса врасплох.

«Канониры» вышли вперед на 75-й минуте. Рэмси забрал мяч на фланге, отпасовал к штрафной, У Ляказетта при ударе поехала нога, но по пути случился рикошет от Дайера, который и помог мячу залететь в угол ворот.

А две минуты спустя Обамеянг одним пасом вскрыл оборону гостей, Лукас Торрейра вывалился на ворота и пробил вратаря.

На 85-й минуте «Тоттенхэм» остался в меньшинстве — Ян Вертонген получил вторую желтую карточку.

«Арсенал» с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» расположился строчкой ниже, имея в активе также 30 очков.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 5 декабря примут «Манчестер Юнайтед», а «шпоры» в тот же день сыграют с «Саутгемптоном».