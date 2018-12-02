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    Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Тоттенхэм»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

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    Уже на 10-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти за игру рукой со стороны Вертонгена в штрафной. Счет с «точки» открыл Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Гости отыгрались на 30-й минуте. Эриксен от левого фланга со стандартного положения навесил мяч на ближний угол вратарской, Эрик Дайер сыграл на опережение и головой пробил точно под самую штангу ворот.

    А на 33-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Арсенала» — Холдинг вместо мяча двинул Сона по ногам в штрафной хозяев. Гарри Кейн реализовал удар и вывел «Тоттенхэм» вперед.

    Счет вновь сравнялся на 56-й минуте. Бельерин передачей из глубины вырезал мяч к линии штрафной, Рэмси в касание отыграл чуть в центр на Обамеянга, а тот резким ударом застал Льориса врасплох.

    «Канониры» вышли вперед на 75-й минуте. Рэмси забрал мяч на фланге, отпасовал к штрафной, У Ляказетта при ударе поехала нога, но по пути случился рикошет от Дайера, который и помог мячу залететь в угол ворот.

    А две минуты спустя Обамеянг одним пасом вскрыл оборону гостей, Лукас Торрейра вывалился на ворота и пробил вратаря.

    На 85-й минуте «Тоттенхэм» остался в меньшинстве — Ян Вертонген получил вторую желтую карточку.

    «Арсенал» с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» расположился строчкой ниже, имея в активе также 30 очков.

    В следующем туре подопечные Унаи Эмери 5 декабря примут «Манчестер Юнайтед», а «шпоры» в тот же день сыграют с «Саутгемптоном».

    АПЛ. 14-й тур
    «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 4:2 (1:2)
    Голы: Обамеянг, 10 (пен.), 56; Ляказетт, 74; Торрейра, 77 — Дайер, 30; Кейн, 34 (пен.)«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Холдинг, Колашинац, Мустафи (Гендузи, 71), Мхитарян (Рэмзи, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 46), Джака, Бельерин, Обамеянг«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Дэвис (Роуз, 82), Орье, Фойт, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Алли (Уинкс, 79), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 79), КейнПредупреждения: Мустафи, 37; Джака, 49; Торрейра, 78 — Вертонген, 9; Дайер, 32; Алли, 65Удаление: Вертонген, 85
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