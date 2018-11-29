ПСВ — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче пятого тура Лиги чемпионовв Голландии обыграласо счетом 2:1.

Лионель Месси (в центре) празднует первый гол в ворота ПСВ uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 61-й минуте Месси перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Дембеле, и, собрав на себя сразу троих защитников, без замаха пробил в ближний угол. 0:1.

Спустя 9 минут испанцы удвоили преимущество. Месси навесил со штрафного в район «точки», откуда Пике ногой перевали мяч в сетку. 0:2.

На 83-й минуте хозяева отыграли один мяч. Гутьеррес обыгрался на левом фланге с Тасенде, тот навесил на центр штрафной, где Люк де Йонг головой «кивнул» в ворота. 1:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Барселона» лидирует в группе с 13 очками, у ПСВ одно. У «Тоттенхэма» и «Интера» по 7.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B ПСВ Голландия — «Барселона» Испания 1:2 (0:0, 1:2) Голы: 0:1 — 61 Месси, 0:2 — 70 Пике, 1:2 — 82 де ЙонгПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Перейро (Мален, 71), Хендрикс (Гутьеррес, 71), Лосано, Росарио, Бергвейн (Ромеро, 79), де Йонг«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Видаль, Бускетс, Коутиньо (Малком, 69), Ракитич, Дембеле (Денис Суарес, 80), МессиПредупреждения: Хендрикс (25), Гутьеррес (83), де Йонг (83), Альба (86), Пике (90)

В шестом туре 11 декабря «Интер» дома сыграет с ПСВ, «Барселона» — с «Тоттенхэмом». 0