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    Анри: Теперь «Монако» сосредоточится на матчах в чемпионате Франции

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    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение своей команды от «Атлетико» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
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    «Первый тайм провели робко. Первый гол вообще усугубил это состояние у нас. В перерыве говорил о необходимости усилить свои действия в атаке.

    Вылет из Лиги чемпионов и наше непопадание в Лигу Европы не облегчает наши дальнейшие задачи. Теперь мы сосредоточимся на матчах в чемпионате Франции», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

    После этого поражения «Монако» потерял шансы занять третье место в своей группе и пройти в Лигу Европы.

    Монегаски в чемпионате Франции занимают предпоследнее 19-е место. 0

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