Анри: Теперь «Монако» сосредоточится на матчах в чемпионате Франции

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм провели робко. Первый гол вообще усугубил это состояние у нас. В перерыве говорил о необходимости усилить свои действия в атаке.

Вылет из Лиги чемпионов и наше непопадание в Лигу Европы не облегчает наши дальнейшие задачи. Теперь мы сосредоточимся на матчах в чемпионате Франции», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

После этого поражения «Монако» потерял шансы занять третье место в своей группе и пройти в Лигу Европы.

Монегаски в чемпионате Франции занимают предпоследнее 19-е место. 0