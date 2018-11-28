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    Дембеле, Месси и Коутиньо в атаке «Барселоны» в матче с ПСВ

    ПСВ — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Главные тренеры ПСВ и «Барселоны» назвали стартовые составы на матч группы B Лиги чемпионов.

    Лионель Месси
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    ПСВ: Зут — Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо — Перейро, Хендрикс, Росарио — Бергвейн, де Йонг, Лосано.

    Запасные: Роом, Бехич, Ромеро, Мален, Сейнсбери, Гутьеррес, Мауро Жуниор.

    «Барселона»: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Дембеле, Месси, Коутиньо.

    Запасные: Пенья, Д. Суарес, Малком, Мунир, Аленья, Миранда, Чуми.

    Игра начнется в 23:00 по Москве.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры уверены в победе гостей. Коэффициент на их победу равен 1.40. Успех ПСВ на уровне 7.00.

    На LiveSport.Ru читайте прогноз на матч с рекомендуемой ставкой за 1.58.

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