ПСВ — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Главные тренерыназвали стартовые составы на матч группы B Лиги чемпионов.

ПСВ: Зут — Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо — Перейро, Хендрикс, Росарио — Бергвейн, де Йонг, Лосано.

Запасные: Роом, Бехич, Ромеро, Мален, Сейнсбери, Гутьеррес, Мауро Жуниор.

«Барселона»: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Дембеле, Месси, Коутиньо.

Запасные: Пенья, Д. Суарес, Малком, Мунир, Аленья, Миранда, Чуми.

Игра начнется в 23:00 по Москве.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры уверены в победе гостей. Коэффициент на их победу равен 1.40. Успех ПСВ на уровне 7.00.

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