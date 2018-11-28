«Атлетико» — «Монако»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Александр Головин
twitter.com/AS_Monaco
«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Л. Эрнандес, Ф. Луис, Коке, Родри, Парти, Лемар, Гризманн, Корреа.
«Монако»: Бенальо, Раджи, Жемерсон, Бадиашиле, Бьянконе, Массенго, Тилеманс, Шадли, Головин, Грансир, Силла.
После четырёх туров мадридский клуб занимает второе место в группе A с 9 очками, уступая дортмундской «Боруссии» лишь по дополнительным показателям.
На третьей строчке располагается «Брюгге» (4), «Монако» (1) замыкает квартет.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 1.23, на успех «Монако» — 21.0, на ничью — 7.30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.