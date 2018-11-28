«Атлетико» — «Монако»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Александр Головин twitter.com/AS_Monaco 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Л. Эрнандес, Ф. Луис, Коке, Родри, Парти, Лемар, Гризманн, Корреа.

«Монако»: Бенальо, Раджи, Жемерсон, Бадиашиле, Бьянконе, Массенго, Тилеманс, Шадли, Головин, Грансир, Силла.

После четырёх туров мадридский клуб занимает второе место в группе A с 9 очками, уступая дортмундской «Боруссии» лишь по дополнительным показателям.

На третьей строчке располагается «Брюгге» (4), «Монако» (1) замыкает квартет.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 1.23, на успех «Монако» — 21.0, на ничью — 7.30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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