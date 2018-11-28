«Атлетико» — «Монако». Прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

28 ноября на «Ванда Метрополитано» состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Монако». Начало матча — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Монако».

«Атлетико»

У мадридского «Атлетико» за плечами два финала Лиги чемпионов и три Кубка Лиги Европы. С таким багажом опыта «индейцы» просто обязаны рвать и метать в своей группе.

До этого пока далеко, но вполне уверенный ход по турниру — это пожалуйста. После четырех туров команда Диего Симеоне занимает вторую строчку с девятью очками. У «Боруссии Д» тоже девять «поинтов», только по личным встречам их статистика лучше.

Как раз в личке в Дортмунде была печаль. Четыре «сухих» мяча и всего два попадания в створ со своей стороны — такая вот статистика «Атлетико» в поединке 3-го тура. Остальные матчи «индейцы» выиграли.

«Монако»

Худшего старта тренерской карьеры, наверное, не придумаешь. Бедный Тьерри Анри не знает, куда ему податься: команда и так ни о чем, так еще и травмы косят игроков, как насморк с первыми холодами.

За четыре тура Лиги чемпионов «Монако» разжился всего одним зачетным пунктом — в Бельгии сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

В чемпионате Франции тоже все наперекосяк — «монегаски» идут на предпоследнем месте и в прошлом туре добыли всего лишь вторую победу за 14 игр.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Да и выиграли-то они такого же аутсайдера Лиги 1, как и они сами — «Кан» заработал всего на два очка больше.

Прогноз

За четыре тура в Лиге чемпионов «Монако» не только очки не добывал, но и не забивал толком. В активе французских «монархов» два гола — «Брюгге» на выезде и «Атлетико» дома.

Букмекеры не верят в силу «монегасков» и оценивают их гол в пределах 2,50-2,60. Можно было бы рискнуть, если бы «Атлетико» не был смой «сухой» командой Примеры — всего девять пропущенных за 13 туров.

Мы же, в свою очередь, не верим в сверхрезультативную игру «матрасников». Поэтому предлагаем поставить на «ТМ 3,5» за 1,50. 0