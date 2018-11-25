Симеоне: «Атлетико» сложно менять стиль игры

Главный тренерпрокомментировал итог поединка с(1:1).

Диего Симеоне AS 1000 Фрибет для всех Забрать!

Мадридцы упустили победу в самой концовке встречи.

«Матч получился довольно закрытым, команды сражались в тактическом плане с минимумом моментов. Самый реальный шанс был у Гризманна, когда он прошел по флангу и прострелил на Косту, но больше ничего вспомнить не получается. В итоге все решили мелочи. Мы сумели забить, но пропустили в ответ.

Моя команда играет в одном стиле уже семь лет. Нам сложно меняться. Разумеется, всегда хочется, чтобы игроки лучше работали в отборе и чаще проводили контратаки. Остается работать над этим», — цитирует Симеоне AFP.

«Барселона» с 25 очками возглавляет таблицу, а «Атлетико» с 24 очками на 2-м месте. 0