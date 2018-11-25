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    Симеоне: «Атлетико» сложно менять стиль игры

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итог поединка с «Барселоной» (1:1).

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    Мадридцы упустили победу в самой концовке встречи.

    «Матч получился довольно закрытым, команды сражались в тактическом плане с минимумом моментов. Самый реальный шанс был у Гризманна, когда он прошел по флангу и прострелил на Косту, но больше ничего вспомнить не получается. В итоге все решили мелочи. Мы сумели забить, но пропустили в ответ.

    Моя команда играет в одном стиле уже семь лет. Нам сложно меняться. Разумеется, всегда хочется, чтобы игроки лучше работали в отборе и чаще проводили контратаки. Остается работать над этим», — цитирует Симеоне AFP.

    «Барселона» с 25 очками возглавляет таблицу, а «Атлетико» с 24 очками на 2-м месте. 0

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